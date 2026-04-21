РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка

Всички районни избирателни комисии трябва да предадат днес протоколите от секционните комисии в ЦИК, където ще бъде извършена повторна проверка на резултатите от вота в неделя и ще се отстранят евентуални несъответствия. До четвъртък се очаква официалното обявяване на разпределението на мандатите в новия парламент, а до края на седмицата – и имената на новоизбраните депутати.

Предстои президентът Илияна Йотова да свика първото заседание на Народното събрание, което по думите ѝ може да се случи още през следващата седмица, въпреки че конституционният срок е до 30 дни. Новоизбраните народни представители трябва да положат клетва, след което държавният глава ще проведе консултации с парламентарно представените политически сили.

След тях ще бъде връчен и мандат за съставяне на правителство. След убедителната победа на „Прогресивна България“ се очаква процедурата да протече бързо, тъй като формацията на Румен Радев разполага с парламентарно мнозинство.