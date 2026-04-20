Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще има свикване на Народното събрание

Президентът Илияна Йотова с първи коментар след изборите на 19 април.

"Следващата седмица най-вероятно ще има свикване на Народното събрание, но не мога да кажа конкретната дата", заяви държавният глава пред медии.

"Имам своите варианти, но нека изчакаме официалните резултати."

Президентът подчерта, че очаква правителство да има още с първия мандат.

"Когато се формира мнозинството в НС започва даването на мандатите. Аз съм абсолютно убедена, че правителство ще има още с първия мандат."

Йотова призна, че не е изненадана от резултата от изборите и поздравява Румен Радев.

"Поздравявам всеки, който е победител, но преди всичко искам да поздравя всички български избиратели, които повярваха в гласа си. Които повярваха, че са по-силни от купения вот, от различните схеми, от търговията с влияние и го заявиха категорично в неделя."

Относно организацията на изборите тя коментира:

"Активността я отдавам на това, че хората повярваха, че МВР си върши нещата, както трябва. Те са в началото на справянето с всички тези схеми, които са правени десетилетия, но хората повярваха, че в България може да има нормални, прозрачни и добре организирани и проведени избори и това според мен също беше аргумент да излязат и да гласуват в неделя. Моите поздравления и към ръководството на МВР."

Държавният глава заяви, че топката оттук нататък е в ръцете на прокуратурата по отношение на сигналите, за които МВР съобщи вчера във връзка с търговия с вот.

"Оттук нататък прокуратурата трябва да си свърши работата. Топката е в ръцете на българската прокуратура, вярвам, че оттук нататък ще говорим за държава със законност."

Йотова коментира и представянето на БСП.