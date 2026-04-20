начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще...
Карта на вота: "Прогресивна България" води...
Иван Димов с три медала и изравнен европейски рекорд в...
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Ангел Русев стана за шести пореден път европейски шампион...
Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще има свикване на Народното събрание

Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще има свикване на Народното събрание
Снимка: БТА
Президентът Илияна Йотова с първи коментар след изборите на 19 април.

"Следващата седмица най-вероятно ще има свикване на Народното събрание, но не мога да кажа конкретната дата", заяви държавният глава пред медии.

"Имам своите варианти, но нека изчакаме официалните резултати."

Президентът подчерта, че очаква правителство да има още с първия мандат.

"Когато се формира мнозинството в НС започва даването на мандатите. Аз съм абсолютно убедена, че правителство ще има още с първия мандат."

Йотова призна, че не е изненадана от резултата от изборите и поздравява Румен Радев.

"Поздравявам всеки, който е победител, но преди всичко искам да поздравя всички български избиратели, които повярваха в гласа си. Които повярваха, че са по-силни от купения вот, от различните схеми, от търговията с влияние и го заявиха категорично в неделя."

Относно организацията на изборите тя коментира:

"Активността я отдавам на това, че хората повярваха, че МВР си върши нещата, както трябва. Те са в началото на справянето с всички тези схеми, които са правени десетилетия, но хората повярваха, че в България може да има нормални, прозрачни и добре организирани и проведени избори и това според мен също беше аргумент да излязат и да гласуват в неделя. Моите поздравления и към ръководството на МВР."

Държавният глава заяви, че топката оттук нататък е в ръцете на прокуратурата по отношение на сигналите, за които МВР съобщи вчера във връзка с търговия с вот.

"Оттук нататък прокуратурата трябва да си свърши работата. Топката е в ръцете на българската прокуратура, вярвам, че оттук нататък ще говорим за държава със законност."

Йотова коментира и представянето на БСП.

"Резултатите не ме изненадват, но това не ми спестява огромното огорчение."

#парламентарни избори 2026 #президентът Илияна Йотова #Илияна Йотова

Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще има свикване на Народното събрание
Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще има свикване...
Карта на вота: "Прогресивна България" води почти навсякъде в страната, къде е най-силна подкрепата за Радев? Карта на вота: "Прогресивна България" води почти навсякъде в страната, къде е най-силна подкрепата за Радев?
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
Международни наблюдатели: Голяма поляризация и негативна реторика по време на кампанията в България Международни наблюдатели: Голяма поляризация и негативна реторика по време на кампанията в България
По света
Кремъл за победата на Румен Радев: Впечатлени сме от желанието за...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание
По традиция най-голямата лидерска битка е в София - вижте резултатите
