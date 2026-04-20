Преди нов кръг преговори САЩ - Иран: САЩ задържаха ирански танкер

Американска делегация пътува към Исламабад за нов кръг преговори с Иран. Техеран засега не потвърждава дали ще участва, след като американските военноморски сили атакуваха и задържаха ирански товарен кораб в Оманския залив. Това доведе до скок на цените на петрола – над 95 долара за барел от референтния сорт "Брент". Няколко предупреждения по радиостанцията са отправени, преди да последва ударът. Разрушителят „Спруънс“ задържа иранския товарен кораб "Туска" при опит да премине през американската блокада при навлизане обратно през Ормузкия проток към пристанището Бандар Абас. За операцията съобщи американският президент Доналд Тръмп в публикация в Truth Social.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Иранският екипаж отказа да се подчини, затова нашият кораб ги спря, като проби дупка в машинното отделение. В момента съдът е под контрола на морската пехота на САЩ."

Иранските военни отговориха с атаки с дронове срещу американски военни кораби. Техеран също поддържа своята блокада на корабоплаването през Ормузкия проток в отговор на отказа на Вашингтон да допуска кораби от и към иранските пристанища.

Новата ескалация идва на фона на очакваното подновяване на преговорите. Делегацията на Съединените щати трябва да пристигне в Исламабад довечера – само ден преди да изтече двуседмичното прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. Засега обаче остава неясно дали Иран ще участва в новия кръг преговори по рамково мирно споразумение. Според иранската агенция ИРНА Техеран е отказал участие.

Иранският главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф очерта условията на страната:

Мохамад Багер Галибаф, главен преговарящ на Иран: "Въпросът за Хизбула и този за нашите т.нар. замразени активи задължително трябва да бъдат включени в дневния ред, преди да започнем преговори. Ако тези въпроси не бъдат решени, няма да се присъединим към десетте точки от рамковото споразумение."

Ядрената програма на Иран и контролът върху Ормузкия проток остават основните теми, по които САЩ и Иран имат сериозни разминавания, допълни Галибаф.