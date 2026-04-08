Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток

Голям ден за световния мир - така Доналд Тръмп коментира постигането на двуседмично прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран. Вашингтон и Техеран се съгласиха и за незабавно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Пакистан покани двете страни на преговори в Исламабад в петък. Новината доведе до рязък спад на цената на петрола до под 100 долара за барел.

Часове след като заплаши, че "цяла една цивилизация ще загине за една нощ" и около 90 минути преди да изтече ултиматума му към Иран, Доналд Тръмп обяви двуседмично примирие.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Въз основа на разговорите с премиера Шехбаз Шариф и пакистанския фелдмаршал Асим Мунир, в хода на които те поискаха да спра ударната сила, изпратена тази нощ към Иран, и при условие че Ислямска република Иран се съгласи на ПЪЛНО, НЕЗАБАВНО и БЕЗОПАСНО ОТВАРЯНЕ на Ормузкия проток, аз се съгласявам да преустановя бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици. Това ще бъде двустранно СПИРАНЕ НА ОГЪНЯ."

Тръмп потвърди, че САЩ са получили от Иран предложение, включващо 10 точки, което по думите му е приложима основа, по която може да се преговаря.

В Екс иранският външен министър Абас Арагчи благодари от името на Ислямската република на пакистанските посредници за "неуморните усилия за прекратяване на войната в региона".

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Ако атаките срещу Иран бъдат прекратени, иранската армия също ще преустанови отбранителните си операции. Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения."

Призивът ултиматумът на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток да бъде удължен с две седмици дойде от Пакистан.

Шехбаз Шариф, министър-председател на Пакистан: "Сърдечно приветствам този мъдър жест и изразявам дълбока благодарност към лидерите на двете страни, като каня техни делегации в Исламабад в петък, 10 април 2026 г., за да продължим преговорите за постигане на окончателно споразумение за уреждане на всички спорове."

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че подкрепя решението на Доналд Тръмп да преустанови атаките срещу Иран, но уточни, че примирието не включва Ливан.

И Вашингтон, и Техеран обявиха победа.

"Това е победа за Съединените щати, която президентът Тръмп и нашите невероятни въоръжени сили успяха да постигнат", написа в социалната мрежа говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Говорител на иранската държавна телевизия съобщи, че Иран е принудил Америка да приеме иранските искания, записани в плана от 10-точки. В ранните часове много иранци излязоха по улиците на Техеран, за да засвидетелстват лоялността си към върховния лидер Моджтаба Хаменей. Някои демонстранти запалиха американски и израелски знамена.

Равносметката от конфликта, който навлезе в шестата си седмица, е повече от пет хиляди жертви в страните от региона, от които 1600 цивилни граждани в Иран, по данни на правителствени източници и правозащитни организации.