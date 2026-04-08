ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Първи реакции на примирието: И Иран и САЩ обявиха победа

Ива Стойкова
Чете се за: 01:02 мин.
И Вашингтон, и Техеран обявиха победа. "Това е победа за Съединените щати, която президентът Тръмп и нашите невероятни въоръжени сили успяха да постигнат", написа в социалната мрежа говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Говорител на иранската държавна телевизия съобщи, че Иран е принудил Америка да приеме иранските искания, записани в плана от 10-точки. В ранните часове много иранци излязоха по улиците на Техеран, за да засвидетелстват лоялността си към върховния лидер Моджтаба Хаменей. Някои демонстранти запалиха американски и израелски знамена.

Равносметката от конфликта, който навлезе в шестата си седмица, е повече от пет хиляди жертви в страните от региона, от които 1600 цивилни граждани в Иран, по данни на правителствени източници и празозащитни организации.

