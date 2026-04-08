Тръпм обяви двуседмично примирие с Иран

Ива Стойкова
Чете се за: 01:37 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Часове преди да изтече собствения му ултиматум, Доналд Тръмп обяви, че спира ударите срещу Иран за 2 седмици.

В социалната си мрежа президентът на САЩ написа, че след разговори с пакистански лидери e приел предложеното примирие при условие, че Иран се съгласи на "пълно, незабавно и безопасно отваряне на Ормузкия проток".

Това ще бъде двустранно спиране на огъня, подчерта Тръмп.

Малко след публикацията на Тръмп в "Екс" иранският външен министър Абас Арагчи съобщи, че ако бъдат прекратени ударите срещу Ислямската република, иранската армия "също ще преустанови отбранителните си операции".

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф потвърди в социалната мрежа "Екс", че Техеран и Вашингтон са се съгласили спирането на огъня да влезе в сила незабавно и да важи и за територията на Ливан.

Израелски медии цитират израелския премиер Нетаняху, който е подкрепил решението на Тръмп, но е заявил, че примирието не включва Ливан. Преди тази развръзка Тръмп постави ултиматум на Иран до 3.00 часа тази нощ да сключи сделка или "цяла една цивилизация ще загине". Въпреки обявеното примирие, се съобщава за удари в редица държави от региона.

ТОП 24

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
2
Дъжд и сняг за Великден
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в Северна Франция
3
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
4
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран „за една нощ“
5
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран...
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
6
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
2
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
6
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...

Още от: Близък изток

94 долара за барел след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
94 долара за барел след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
6435
Чете се за: 05:27 мин.
Президентът Йотова за конфликта в Близкия изток: Хората очакват диалог, а не заплахи Президентът Йотова за конфликта в Близкия изток: Хората очакват диалог, а не заплахи
Чете се за: 00:55 мин.
Войната и Израел: Човешка трагедия без националност и религия Войната и Израел: Човешка трагедия без националност и религия
Чете се за: 09:35 мин.
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран „за една нощ“ Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран „за една нощ“
7202
Чете се за: 03:37 мин.
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
8653
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Тръпм обяви двуседмично примирие с Иран
Тръпм обяви двуседмично примирие с Иран
Чете се за: 01:37 мин.
По света
94 долара за барел след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран 94 долара за барел след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Служебният кабинет приема мерки в помощ на транспортния бранш Служебният кабинет приема мерки в помощ на транспортния бранш
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Започна доставката на машини за изборите в чужбина Започна доставката на машини за изборите в чужбина
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът се среща с представители на институциите, отговорни за...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След репортаж по БНТ: Смениха скандални назначения в СИК в Белица
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
НАСА публикува изумителни снимки на Земята и Луната
Чете се за: 00:55 мин.
По света
България на "Евровизия 2026": Подкрепа за DARA и от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
