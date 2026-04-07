Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп

Доналд Тръм заплаши, че цяла една цивилизация ще изчезне тази нощ, ако Иран не се съгласи на сделка. Иранската революционна гвардия на свой ред заплаши, че ако Съединените щати преминат границата, ще бъдат атакувани цели извън Близкия изток. На фона на поредната ескалация и часове преди изтичането на последния ултиматум на Доналд Тръмп, ключовият ирански остров Харг отново беше атакуван.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Цяла една цивилизация ще загине тази нощ и никога няма да бъде възродена. Не искам това да се случи, но вероятно ще се случи."

В публикацията си в "Трут Соушъл" Тръмп все пак посочва, че има пълна промяна на режима в Иран и е възможно да се случи "революционно чудо". по-рано Тръмп заплаши, че атакува ирански електроцентрали и инфраструктура.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Всеки мост в Иран ще бъде напълно унищожен, а всяка електроцентрала в Иран ще бъде изведена от строя. Ще горят, ще експлодират и никога повече няма да бъдат използвани. Имам предвид, пълно разрушение до полунощ. И това ще стане за период от 4 часа, ако решим."

В ново изявление Ислямската революционна гвардия заяви, че е проявила "значителна сдържаност" досега, но ако Вашингтон премине "червените линии" иранският отговор ще излезе извън границите на региона. Предупреждението е, че ще ще бъде засегната инфраструктура така, че да се прекъснат регионалните доставки на петрол и газ за години напред. Ирански министър призова младите хора, артистите и спортистите да образуват живи вериги около енергийните централи в цялата страна.

Жителите на Техеран не приемат сериозно заканите на Тръмп.

Радниа, жител на Техеран: "Ако Съединените щати бяха способни да предприемат такава акция, щяха да го направят още същия ден. Можете да бъдете сигурни, че ще се въздържат, напълно наясно са с политическите, военните и дипломатическите последствия."

Часовникът тиктака, а Техеран не показва признаци, че ще отстъпи. Според високопоставен представител на Ислямската република Иран е поставил предварителни условия за преговори за траен мир с Вашингтон, които включват незабавно прекратяване на ударите, гаранции, че няма да се повторят и компенсации за нанесените щети. Иран отхвърля възможността за споразумение за спиране на огъня, ако е само временно.

Фатме Мохаджерани, говорител на иранското правителство: "Има размяна на съобщения, но при използването на оскърбителен език, при отправянето на обиди към една велика нация с хилядолетна история, не може да бъде постигнато споразумение."

снимки: БТА

И този път Съединените щати не атакуваха петролна инфраструктура на стратегическия за иранската икономика остров Харг, поразени са само военни цели. Двама души са убити при въздушен удар по жп мост в централен Иран. Втори мост в поклонническия град Кум е бил под обстрел, а важна магистрала, свързваща Техеран с Табриз - затворена. Израел отправи предупреждение към иранците да се въздържат от пътувания с влак до 21 часа, местно време.