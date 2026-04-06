Иран с отговор към САЩ с 10 клаузи за прекратяване на войната

Иран е предал на посредника Пакистан отговор от 10 точки на предложението на САЩ за прекратяване на войната. Това съобщи иранската информационна агенция ИРНА. Според медията Техеран отхвърля примирие и подчертава необходимостта от траен край на войната. Как коментира американският президент Доналд Тръмп?

Отговорът на Иран се състои от 10 клаузи. Те включват прекратяване на конфликтите в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, отмяна на санкциите и възстановяване на щетите, предаде ИРНА. По-рано беше съобщено за план, който предлага незабавно примирие, последвано от преговори за по-широко мирно споразумение, което да бъде сключено в рамките на 15 до 20 дни.

Прекратяване на огъня за 45 дни е една от многото идеи, които се обсъждат, коментира представител на Белия дом.

Доналд Тръмп даде нов ултиматум на Иран да отвори Ормузкия проток. В противен случай Тръмп се закани да атакува електроцентрали и мостове. Новият срок изтича в 3.00 часа сутринта в сряда българско време.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Те направиха предложение и то е съществено. Не е достатъчно добро, но е много значителна стъпка".

Техеран отправи предупреждение.

Ебрахим Золфагари, говорител на военното командване на Иран: „Всяка агресия срещу граждански цели ще бъде посрещната със силен отговор срещу интересите на врага във всяка част на региона“.

Много иранци, които са искали чужда военна намеса сега се обръщат против войната. Като жители на страна със 7000 годишна история за тях е трудно да възприемат думите на Тръмп, че ще ги върне в каменната ера, смята международен анализатор.

Али Ваез, политически анализатор: „Президентът Тръмп ще трябва да реши дали иска да продължи да влошава военните способности на Иран без стратегически резултати. Или ще ескалира значително, за да се опита да накара иранския режим да капитулира? Това би имало тежки последици, защото иранците ще отвърнат на удара“.

Израел порази втори петрохимически комплекс в Иран, близо до Шираз след атака срещу газовото находище "Южен Парс" .