Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в...
Чете се за: 05:05 мин.
На 406 000 км от Земята: Мисията "Артемис II"...
Чете се за: 05:07 мин.
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски...
Чете се за: 02:10 мин.
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното...
Чете се за: 02:30 мин.
Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с...
Чете се за: 01:20 мин.
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Иран с отговор към САЩ с 10 клаузи за прекратяване на войната

Емилия Запартова
Чете се за: 02:55 мин.
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Иран е предал на посредника Пакистан отговор от 10 точки на предложението на САЩ за прекратяване на войната. Това съобщи иранската информационна агенция ИРНА. Според медията Техеран отхвърля примирие и подчертава необходимостта от траен край на войната. Как коментира американският президент Доналд Тръмп?

Отговорът на Иран се състои от 10 клаузи. Те включват прекратяване на конфликтите в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, отмяна на санкциите и възстановяване на щетите, предаде ИРНА. По-рано беше съобщено за план, който предлага незабавно примирие, последвано от преговори за по-широко мирно споразумение, което да бъде сключено в рамките на 15 до 20 дни.

Прекратяване на огъня за 45 дни е една от многото идеи, които се обсъждат, коментира представител на Белия дом.

Доналд Тръмп даде нов ултиматум на Иран да отвори Ормузкия проток. В противен случай Тръмп се закани да атакува електроцентрали и мостове. Новият срок изтича в 3.00 часа сутринта в сряда българско време.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Те направиха предложение и то е съществено. Не е достатъчно добро, но е много значителна стъпка".

Техеран отправи предупреждение.

Ебрахим Золфагари, говорител на военното командване на Иран: „Всяка агресия срещу граждански цели ще бъде посрещната със силен отговор срещу интересите на врага във всяка част на региона“.

Много иранци, които са искали чужда военна намеса сега се обръщат против войната. Като жители на страна със 7000 годишна история за тях е трудно да възприемат думите на Тръмп, че ще ги върне в каменната ера, смята международен анализатор.

Али Ваез, политически анализатор: „Президентът Тръмп ще трябва да реши дали иска да продължи да влошава военните способности на Иран без стратегически резултати. Или ще ескалира значително, за да се опита да накара иранския режим да капитулира? Това би имало тежки последици, защото иранците ще отвърнат на удара“.

Израел порази втори петрохимически комплекс в Иран, близо до Шираз след атака срещу газовото находище "Южен Парс" .

#Ормузкия проток #войната в Близкия изток #САЩ #Иран

Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
На 406 000 км от Земята: Мисията "Артемис II" навлиза в сюблимния си момент На 406 000 км от Земята: Мисията "Артемис II" навлиза в сюблимния си момент
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тежка катастрофа край добричкото село Хитово, има загинал Тежка катастрофа край добричкото село Хитово, има загинал
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Над 9 часа продължиха две трансплантации, дали шанс за живот на...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
