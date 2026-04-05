"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник

Доналд Тръмп отново втвърди тона срещу Иран и поднови заплахите си - с публикация, в която използва и нецензурни думи, американският президент предупреди Техеран, че ако във вторник Ормузкият проток не бъде отворен, ще нареди масирани удари срещу енергийната инфраструктура. Крайният срок, който американският президент даде, е до 20:00 ч. местно време или 3.00 ч. сутринта в сряда българско.

От иранското външно министерство обещаха реципрочни отговори за всеки удар срещу тяхната територия и уточниха, че на прицел ще бъдат американски съоръжения или такива, свързани с Вашингтон.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Вторник ще бъде денят на електроцентралите и мостовете в Иран. Не сте виждали подобно нещо! Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите - само стойте и гледайте!"

Част от думите на Доналд Тръмп към Ислямската република. Малко след доста гневната си заявка, в интервю за "Фокс Нюз" Тръмп каза, че според него има реални шансове още утре да бъде постигната сделка с Иран. По думите му преговорите са в ход и в този час. Съветник на иранския президент Масуд Пезешкиан обяви, че Техеран има готовност да отвори Ормузкия проток, но в замяна иска да получава толтакси. Острите думи на американския лидер бяха коментирани от иранска страна като "проява на безсилие".

Малко по-рано днес след секретна операция, вторият пилот на сваления в Иран изтребител F-15 беше спасен. Съобщава се, че в опит да бъде заблудена иранската страна, от ЦРУ са разпространили фалшива информация, че вече е открит и изведен. Тази сутрин Тръмп обяви, че пилотът се е укривал навътре в планината, както и че е ранен, но вече е в безопасност.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Американските сили проведоха една от най-смелите спасителни операции в историята на САЩ за един от невероятните ни офицери, който освен това е и много уважаван полковник и за когото с огромна радост ви съобщавам, че сега е жив и здрав!"

Според експерти издирвателната операция е имала всички предпоставки да се превърне в катастрофа.

Брендан Карни, бивш пехотинец: "Това беше много сложна операция и макар Съединените щати практически да контролират въздушното пространство, в издирването на пилота се бяха включили от Революционната гвардия, а и ирански цивилни. Той е имал средства, с които да информира американската страна къде е, но е цяло чудо, че е успял да остане скрит през тези дни."

Не спира и взаимната размяна на удари - след като вчера Израел порази иранско петролно съоръжение, днес на прицела на Революционната гвардия бяха енергийни обекти в Бахрейн и Кувейт.