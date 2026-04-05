БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ

Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Запази

Иран отхвърли ултиматума на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток

Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Американските сили са открили изчезналия в Иран американски пилот.

Това потвърди президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в социалната си мрежа. Пилотът е ранен, но ще се оправи, написа още Тръмп. Няма загинали американски военни при спасителната операция.

Новината идва на фона на поредна размяна на заплахи и удари. Иранските въоръжени сили отхвърлиха новия ултиматум на Тръмп. Той призова Ормузкият проток да бъде отворен до 48 часа в противен случай "адът ще се стовари върху Иран".

На свой ред говорител на иранската армия заплаши, че регионът ще се превърне в ад, ако ескалацията продължи. Бившият ръководител на Международната агенция за атомна енергия и Нобелов лауерат Мохамед ел Барадей отправи призив към държавите от Персийския залив да спрат лудостта на Тръмп.

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ