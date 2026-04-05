Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ

Американските сили са открили изчезналия в Иран американски пилот.

Това потвърди президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в социалната си мрежа. Пилотът е ранен, но ще се оправи, написа още Тръмп. Няма загинали американски военни при спасителната операция.

Новината идва на фона на поредна размяна на заплахи и удари. Иранските въоръжени сили отхвърлиха новия ултиматум на Тръмп. Той призова Ормузкият проток да бъде отворен до 48 часа в противен случай "адът ще се стовари върху Иран".

На свой ред говорител на иранската армия заплаши, че регионът ще се превърне в ад, ако ескалацията продължи. Бившият ръководител на Международната агенция за атомна енергия и Нобелов лауерат Мохамед ел Барадей отправи призив към държавите от Персийския залив да спрат лудостта на Тръмп.