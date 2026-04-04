Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа да сключи сделка и да отвори Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп припомни, че остават 48 часа до изтичането на ултиматума му към Иран да бъде сключена сделка и да бъде отворен Ормузкият проток. Думите му идват на фона на продължаващия взаимен обстрел и трескавото издирване на американския пилот на изтребител, изчезнал вчера в Иран. Междувременно от Техеран съобщават, че ядрената централа "Бушер" е била обстрелвана. Загинал е един човек, но не са нанесени щети, които да доведат до изтичане на радиация.

В шестата седмица от началото на войната, Доналд Тръмп припомни на Иран за своя ултиматум.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Помните ли, когато дадох на Иран 10 дни, за да сключат сделка и да отворят Ормузкия проток? Времето им изтича - остават 48 часа преди адът да се отприщи върху тях!"

През изминалите дни американският президент няколко пъти променяше позицията си по въпроса ще атакува или не иранска енергийна инфраструктура.

Иранският външен министър Абас Арагчи отхвърли твърденията, че от Техеран са отказали да участват в мирни преговори в Исламабад и подчерта, че за Иран е важно да бъдат договорени условия, които да гарантират траен мир.

Продължава издирването на американския пилот, който катапултира след като изтребителят му F-15 беше свален над Иран. В търсенето му са се включили няколко американски хеликоптера, но от иранска страна също се опитват да открият първи американския военен. За залавянето му жив е обявена награда от над 60 хиляди долара.

От Революционната гвардия са категорични, че скоро ще си върнат контрола над иранското въздушно пространство. Говорителят им осмя изказванията на Тръмп, че Иран вече няма военен капацитет да се сражава.

Ебрахим Золфакари, говорител на Революционната гвардия: "Това беше черен петък за нашите американски и ционистки врагове. Видя се как новите ни ПВО системи свалиха изтребител, три стратегически дрона и два радара. Поразихме още един самолет и два хеликоптера "Блек Хоук". Враговете ни виждат, че продължаваме да имаме способности на бойното поле."

Взаимният обстрел продължава и днес. Съединените щати нанесоха удари по иранско петролно съоръжение, а отломки от ракета са паднали близо до ядрената централа Бушер - няма повишение на радиационния фон.

Войната в Иран продължава да оставя отпечатъка си и върху администрацията на Доналд Тръмп - според източници от Белия дом, след като уволни правосъдния министър Пам Бонди, американският президент планира още размествания в кабинета. Операцията в Близкия изток срещна огромни критики сред най-твърдолинейните привърженици на американския президент, а рейтингът му, броени месеци преди междинните избори, достигна най-ниските си нива от началото на втория му мандат.