САЩ и Иран продължават издирването на пилот след свалянето на F-15

И САЩ, и Иран продължават издирването на пилота от сваления над Иран американски изтребител. И тази нощ продължи взаимния обстрел. Техеран беше подложен на масирани въздушни атаки. Снаряд е паднал близо до АЕЦ "Бушер", един човек е загинал, съобщи иранската агенция Тансим. Не са нанесени щети и работата на централата не е засегната. Отломки от прехванат дрон паднаха върху фасада на сграда в района на яхтеното пристанище на Дубай. В Бахрейн се задействаха сирени за въздушна опасност. Израел предприе нови удари в Ливан тази сутрин.

Надпревара кой пръв ще открие изчезналия американски пилот. Американските сили продължават издирването му, след като изтребител F-15 беше свален над Иран, а другият член на екипажа беше спасен. Иран също го търси и дори обяви награда от над 60 хиляди долара за залавянето му жив. Иран твърди, че е свалил и втори американски самолет в близост до Ормузкия проток.



Машината е била част от спасителната операция по издирването на първия самолет. Пилотът е успял да катапултира. Два хеликоптера Блекхоук, също част от мисията, са били уцелени, но са успели да напуснат иранското въздушно пространство.

До момента няма официално изявление на Доналд Тръмп. В кратко телефонно интервю за NBC News той коментира, че свалянето на американски военен самолет няма да засегне преговорите с Иран. Пред британския в. "Индипендънт" Тръмп посочва, че не може да коментира какво ще направи Вашингтон, ако изчезналият на иранска територия американски пилот бъде намерен от местните сили. Във великденско послание, отправено чрез социалната му мрежа, той заяви:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Всички ние можем да живеем с надежда в божието обещание, знаейки, че накрая злото няма да надделее".

Свалянето на американски бойни самолети е изключително рядко, но само от началото на конфликта в Близкия изток случаите са няколко. През март три изтребителя F-15 се разбиха над Кувейт, шестимата летци оцеляха. Други шестима обаче загинаха по време на инцидент със самолет за презареждане в Ирак.

Според анализатори последните случаи показват, че Иран все още разполага с възможности да отвръща на ударите, въпреки твърденията на президента Доналд Тръмп, че военният му потенциал е "напълно унищожен".

Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент: "След като победиха Иран 37 пъти поред, тази блестяща война без стратегия вече е сведена от „смяна на режима“ в „Хей! Някой може ли да намери нашите пилоти? Моля?“

Премиерът на Италия Джорджа Мелони пристигна Саудитска Арабия. Тя е първият западен лидер на посещение в региона от началото на конфликта. Енергийната сигурност ще бъде в центъра на разговорите.

Джорджа Мелони, министър-председател на Италия: "От геополитическа гледна точка Европа няма да спечели от разрив със Съединените щати. Но нашата задача е преди всичко да защитаваме националните си интереси. И когато имаме различия, трябва да го кажем, а този път наистина имаме различия".

Катар и ОАЕ са другите спирки от двудневната визита на Мелони в Близкия изток.