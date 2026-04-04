Конфликтът в Близкия изток: Продължава издирването на американски пилот

Съединените щати продължават издирването на втория пилот от сваления над Иран американски изтребител.

Иранските сили също го търсят и дори обявиха награда за залавянето му жив в размер на 60 хиляди долара. Общо два американски военни самолета бяха свалени над Иран и Персийския залив.

При първия инцидент - американски изтребител е паднал в южната част на Иран, като единият член на екипажа е бил спасен. Вторият самолет е бил обстрелван близо до Ормузкия проток по време на спасителна операция за първия изтребител. Пилотът е успял да катапултира.

Междувременно Техеран беше подложен на масирани въздушни атаки. Отломки от прехванат дрон паднаха върху фасада на сграда в района на яхтеното пристанище на Дубай. В Бахрейн се задействаха сирени за въздушна опасност. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че свалянето на американски изтребител над Иран няма да засегне преговорите с Техеран за край на войната.