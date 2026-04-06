Войната в Близкия изток: Иран твърди, че е свалил американски изтребител

Втори американски боен самолет се е разбил днес в района на Персийския залив, единственият му пилот е бил спасен, съобщават двама американски представители пред "Ню Йорк Таймс". По-рано днес Иран свали американски изтребител на своя територия. Според американското издание Аксиос, самолетът е F-15. Един от двамата пилоти е спасен от американските сили, издирването на втория продължава. Техеран обяви награда за залавянето на пилотите и също провежда издирвателна операция.

"Жители на провинция Кохгилюе и Бойер Ахмад. Скъпи и патриотични граждани, ако заловите вражески пилот или пилоти и ги предадете живи на полицията или военните, ще получите щедро възнаграждение", каза водеща в иранската телевизия.

С този призив иранските власти се обърнаха към местните жители, след като стана ясно, че е свален американски изтребител F-15. Информацията беше потвърдена и от американски медии. Не е ясно колко души е имало на борда на машината. В ход са две паралелни издирвателни операции – от страна на Иран и на американската армия. Иранската телевизия разпространи кадри, за които се твърди, че са на сваления самолет. Според анализатори това може да се окаже обрат за войната в Близкия изток, ако пилотите са живи и се използват за разменна монета при преговори.

Контейнеровоз, свързан с френска компания, и танкер за втечнен газ, плаващ под Омански флаг, са преминали през Ормузкия проток. Френската компания не е коментирала информацията. След частичната блокада заради войната в региона, през Ормузкия пролив могат да минават само предварително одобрени от Иран плавателни съдове и такива, които не са свързани със САЩ и Иран.

Съветът за сигурност на ООН ще разгледа резолюция, предложена от Бахрейн, която предвижда използването на отбранителни, но не и нападателни действия при гарантиране безопасното преминаване на кораби през протока. Първоначалното предложение беше страните "да използват всички необходими средства", което предполагаше и нападателни военни действия. Заради противопоставянето на Китай и Русия, обаче, мерките бяха смекчени.

Най-малко 8 души загинаха, а близо 100 бяха ранени след удар срещу мост, който свързва столицата Техеран с град Карадж.

"Мостът е конструиран само за цивилни цели. За нищо друго. За съжаление е сериозно пострадал и почти напълно унищожен. Все още нямам пълна представа за разрушенията, но се надявам мостът скоро да бъде възстановен", каза служител на строителната компания, която изгражда моста.

Според външния министър на Иран Абас Арагчи, "ударите по цивилна инфраструктура, включително по недовършени мостове, няма да накарат иранците да се предадат". Дори още не сме започнали да унищожаваме това, което е останало от Иран, написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа. Според израелския премиер Бенямин Нетаняху, вече са унищожени над 70% от капацитета на Иран за производство на стомана.

Иран продължава да атакува Израел. Сериозни щети са нанесени в Рамат Ган и Петах Тиква.

Мика Щерн, жител на Рамат Ган: "Доста е страшно да се събудиш, да чуеш аларма и да си помислиш - имаш минута и половина да стигнеш до най-сигурното място. А след това да чуеш експлозия и да знаеш, че някъде има попадение, че някой е ранен."

За атаки срещу петролна рафинерия и съоръжения за обезсоляване на вода съобщава Кувейт. На фона на все по-интензивните бойни действия, министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет уволни началника на Генералния щаб на Сухопътните сили генерал Ранди Джорджо и двама високопоставени генерали. Американски медии твърдят, че една от причините за отстраняването на генерала е несъгласието му с решението на Хегсет да блокира повишението на 4ма от списък с 29 души. Отказано е повишение на двама чернокожи и две жени.