Възможно ли е отварянето на Ормузкия проток чрез дипломация?

Министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет поиска от началника на Генералния щаб на Сухопътните сили, генерал Ранди Джордж, да се оттегли. Причините за отстраняването не са известни, но то става на фона на войната срещу Иран. Съединените щати и Израел засилват атаките срещу Ислямската република, докато продължават дипломатическите усилия за отблокиране на Ормузкия проток.

В Съвета за сигурност на ООН трябва да бъде гласувана резолюция за безопасно преминаване на морския път.

Най-големият мост в Иран е разрушен при американските атаки. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди новината и показа видео с разрушенията. Ирански медии съобщават за 8 загинали и 95 ранени при срутването.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Нашата армия – най-великата и най-мощната в света, дори не е започнала да унищожава това, което е останало в Иран. Следват мостове, а след това електроцентрали! Ръководството на новия режим знае какво трябва да се направи и трябва да се направи бързо.“

Засега обаче няма затишие във военните планове на Иран. Иранската армия продължава да нанася удари по Израел и съседните арабски страни. Прехванати са ракети срещу Катар и Кувейт.

След видеоконферентната среща за Ормузкия проток вчера, в която участваха външните министри на 40 държави, включително България, дипломатическите усилия се насочват към ООН. Съветът за сигурност трябва да гласува проекторезолюция, предложена от Бахрейн, която предвижда използването на отбранителни, но не и нападателни действия за гарантиране безопасното преминаване на кораби през протока.

Абдулатиф бин Рашид ал Заяни, външен министър на Бахрейн: „Убедени сме, че проекторезолюцията е в съответствие с международното право и с разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право.“

Първоначалното предложение предвиждаше страните „да използват всички необходими средства“, което включваше и нападателни действия, но заради противопоставянето на Китай и Русия мерките бяха смекчени.

Фу Кон, посланик на Китай в ООН: „Съветът за сигурност носи основната отговорност за поддържането на международния мир и сигурност и следва да поддържа обективна, безпристрастна и справедлива позиция.“

Проекторезолюцията изисква страните, предприемащи отбранителни действия, да уведомяват предварително Съвета за сигурност на ООН. Иран предупреди, че всяко действие, свързано с Ормузкия проток, ще усложни ситуацията.

Гласуването трябваше да се проведе днес, но беше отложено. Според медийни публикации причината не са разногласията между страните или заплахата от Иран, а католическият Разпети петък. Заради войната около 20 000 моряци и 2 000 кораба все още са блокирани в протока.

Иран обяви, че работи с Оман за изготвяне на протокол, който да установи нов режим на преминаване през Ормузкия проток. Според дипломатически източници протоколът предвижда, че в мирно време корабите ще получават разрешение за преминаване както от Оман, така и от Иран.