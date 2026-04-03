Министърът на отбраната на САЩ поиска оставката на началника на сухопътните сили

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет поиска от началника на Генералния щаб на сухопътните сили генерал Ранди Джордж да се оттегли. Не са известни причините, но отстраняването става на фона на война срещу Иран.

Американският президент Доналд Тръмп отново предупреди, че Иран трябва да сключи сделка "преди да е станало твърде късно". Той заяви, че при ударите е бил унищожен най-големият мост в Иран, който свързва столицата Техеран със западния град Карадж.

Иранската армия продължава да нанася удари по Израел и съседните арабски страни. Прехванати са ракети срещу Катар и Кувейт.