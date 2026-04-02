Тръмп призова Иран към споразумение

Доналд Тръмп приветства разрушаването на най-високият мост в Иран в социалната си мрежа и призова Техеран да постигне споразумение „преди да е станало твърде късно“. Тръмп не уточнява какво трябва да бъде включено в такова споразумение.



Петролът поскъпна с още 10 процента след като президентът на САЩ попари надеждите за бърз край на войната в Иран.

От 19-минутното му обръщение към нацията не стана ясно кои американски цели са изпълнени, какво става с плана от 15 точки, предаден на Техеран и ще има ли сухопътна операция.

Иран обеща разрушителни атаки и нанесе удари по Тел Авив и Хайфа. На ръба сме на по-голяма война в Близкия изток, предупреди генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.