Поройни дъждове заляха Бачково: Затворени улици и свлачища по пътя Асеновград - Смолян

Заради продължилите повече от денонощие валежи, деретата в село Бачково преляха, отцепиха улици и наводниха мазета. Изцяло е затворен пътя към един от кварталите на селото, има и пропаднал двор на къща. Няма пострадали или бедстващи хора. Тежка техника и доброволци разчистват терена.

От община Асеновград обявиха, че ситуацията не налага обявяване на частично бедствено положение. По пътя Асеноград – Смолян на различни места се получиха свлачища и срутища, но движението, макар и затруднено, не беше спирано. Екипи на АПИ разчистват скали и клони, паднали по пътното платно. Полиция регулира автомобилите и осигурява безопасното преминаване през затруднените участъци.