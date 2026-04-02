Поройни дъждове заляха Бачково: Затворени улици и свлачища по пътя Асеновград - Смолян

Заради продължилите повече от денонощие валежи, деретата в село Бачково преляха, отцепиха улици и наводниха мазета. Изцяло е затворен пътя към един от кварталите на селото, има и пропаднал двор на къща. Няма пострадали или бедстващи хора. Тежка техника и доброволци разчистват терена.
От община Асеновград обявиха, че ситуацията не налага обявяване на частично бедствено положение. По пътя Асеноград – Смолян на различни места се получиха свлачища и срутища, но движението, макар и затруднено, не беше спирано. Екипи на АПИ разчистват скали и клони, паднали по пътното платно. Полиция регулира автомобилите и осигурява безопасното преминаване през затруднените участъци.
Мария Бойкова, жител на Бачково: „Сега вече няма как да се придвижваме и то пак малко е дошло, ако дойде всичко каквото има отгоре надолу ще ни трябва доста дни да се разчистваме.“
Христо Калчев, кмет на Бачково: В резултат на интензивните дъждове в последното денонощие са преляли всички дерета в района на селото, нацяло е отцепен пътя за квартал Перивоя, няма никакъв достъп до квартала, в самия квартал също така има пропаднала улица, свлечена на по-долно ниво.“
Стоян Димитров, зам.кмет Асеновград: За момента не е необходимо обявяването на частично бедствено положение, имаме затворени участъци, има техника. В момента, в който приключи валежа ще дойдат колегите, ще оценим щетите и ще видим съответните мерки.“