Премиера на новия български сериал по БНТ "Ком-Емине"

Ком-Емине: мечтан маршрут и сериозно предизвикателство за пътешествениците. В 21.00 часа тази вечер по БНТ започва излъчването на новия български сериал "Ком – Емине", който проследява изминаването на маршрута от една необикновена група. Срещаме ви с Дора Георгиева – една от участничките в първия Национален женски поход "Ком-Емине" преди повече от 50 години.

Тя е на 85 години. Разказва, че спортува цял живот. Майстор е на спорта по туризъм и казва, че е първата жена, капитан на лодка, два пъти е преплувала Дунав. Разказва, че и сега може да прави стойка на глава. През лятото на далечната 1975 г. участва в първия Национален женски поход "Ком-Емине". Тогава е на 34 години и е най-възрастна сред участничките. Отделно е организиран и мъжки поход, но жените изпреварили силния пол с цели два дни.

Дора Георгиева: "В крайна сметка ние два дена предсрочно се явихме на морето, но не защото сме по-добри от мъжете, а защото валя през цялото време дъжд. Те имаха хубаво време и са лягали, почивали, пекли са се. Ние нямахме този шанс и бързахме да се спасим от дъжда."

Планинският маршрут Ком-Емине е най-дългият в България – цели 650 км. Включва близо 30 върха, като най-високият е Ботев. На ден момичетата минавали от 20 до 40 км. Не всички участнички в похода били добре подготвени. Някои се оплаквали и се налагало да носят багажа им. Няколко пъти се случило и да се изгубят.

Дора Георгиева: "Не можем да намерим пътеката. Тръгнахме по всички възможни пътеки и изведнъж една от жените извика: Ето го пътя, имаме само 2 км, няма проблем."

Било тежко, но не липсвали и комични моменти. Като този, когато намерили пълен бунар по пътя си.

Дора Георгиева: "Съблякохме се голи и се изкъпахме, и когато се изплаквахме вече видяхме отсреща един старец – ние се ужасихме и се разбутахме. След 15 минути пристигна с една торба плодове да ни благодари, че сме му дали шанса да види толкова голи, млади жени на едно място."

БНТ: Сега бихте ли искали да отидете отново, дали ще се справите?

- Бих могла и искам да отида. И знам, че ще се справя.

Дора очаква с нетърпение сериала "Ком-Емине" по БНТ. Сигурна е, че той ще я върне 50 години назад и ще ѝ припомни много от емоциите, които е преживяла тогава.