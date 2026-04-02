Почина големият композитор Михаил Белчев
Спешна помощ вече разполага с животоспасяващ антидот при предозиране с опиоиди

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всички Центрове за спешна медицинска помощ в страната вече разполагат с животоспасяващ антидот, който се използва при предозиране с опиоиди. Досега препаратът не беше наличен на много места или от него нямаше достатъчно дози. След направено частно дарение от 2400 ампули обаче, екипите могат да реагират в критични ситуации за около година напред. От Министерството на здравеопазването работят и по държавни механизми, които да гарантират регулярни доставки на препарата.

Антидотът е от решаващо значение при предозиране със силни опиоиди, тъй като бързо възстановява дишането. В спешната помощ в София и досега са разполагали с него, но не навсякъде е така.

д-р Инна Детелинова, Център за спешна медицинска помощ-София: „Имаше едни моменти в които в част от някои други спешни центрове, колегите съобщаваха за недостиг, затова изказвам благодарност за тези дерения. Използва се точно при предозиране с опиати, най-често това е хероина и за съжаление си набавят и по различни пътища и фентанил.“

От центъра за спешна медицинска помощ във Варна също казаха, че винаги са разполагали и в момента с необходимите количества "Налоксон", както и че до момента не са имали случай, в който да не са могли да помогнат на пациент заради липсата на този препарат.

147 души са починали у нас след употреба на опиати през 2024 г. по данни на националния фокусен център - десет пъти повече от предишните години. С част от зависимите в София от години работи Юлия Георгиева. Според нея, усилията на държавата трябва да се насочат и към осигуряването на назалната форма на препарата, която може да се използва и от самите употребяващи.

Юлия Георгиева е управител на „Розовата къща“: „Те са хора със заболяване, които имат право като всеки друг гражданин да получат животоспасяващ медикамент. Нужно е да уточним, че фентанил се добавя към всякакви наркотични вещества в момента, голяма част от хората в България употребяват наркотици и могат да бъдат в подобен риск.“

От Министерството на здравеопазването предприемат активни действия, за осигуряване на по-широк достъп до въпросния антидот. И уточняват , че лекарствените продукти с него са разрешени за употреба в България, но засега нямат утвърдена цена. Правят се и стъпки за включване на продуктите в Позитивния лекарствен списък.





Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Почина големият композитор Михаил Белчев
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Почина големият композитор Михаил Белчев
