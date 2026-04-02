С близо 6 промила и кокаин зад волана: Съдът остави в ареста мъжа, причинил катастрофа на АМ "Струма"

Районният съд в Дупница наложи най-тежката мярка "задържане под стража" на 39-годишния мъж, обвинен в шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Той е управлявал автомобила си с 5,95 промила алкохол в кръвта и след употреба на кокаин, като е причинил пътнотранспортно произшествие и е напуснал мястото. Той може да получи до 3 години затвор. Водачът има над 20 предишни нарушения на пътя, а шофьорската му книжка е отнемана 4 пъти. До задържането му се стигна след граждански арест от трима души, пътували за работа.

Станислав Митев и колегите му пътували по аутобана в сряда сутринта, когато видели автомобил да удря друга кола на пътя.

Станислав Митев – свидетел: „Обаче не спря, като го удари, а продължи. И като продължи по пътя напред, гумата му – дясната – гръмна и той пак не спря, пак продължи. Ние продължихме след него и го спряхме в аварийната лента.“

Забелязали, че шофьорът е в неадекватно състояние и веднага подали сигнал на телефон 112.

Станислав Митев – свидетел: „Той беше видимо пиян. Искаше да му помогнем да смени резервната гума, защото трябвало да стигне до Перник. Каза да не звъним на полицията, а на пътна помощ. Искаше пак да потегли със спукана джанта. Ние му взехме ключа.“

При пристигането на униформените не оказал съпротива.

Станислав Митев – свидетел: „Седеше си в колата и полицаите му казаха: „Дай документи за проверка“, а той отговори: „Добре бе, спокойно, книжката е в мен, ще ви я дам, спокойно, дай ми една цигара“.“

Дрегерът на място отчел рекордните 5,95 промила алкохол. Направеният полеви тест за наркотици също бил положителен – за кокаин.

Даниел Тонев – началник на група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ при РУ – Дупница: „Същият е бил във видимо нетрезво състояние и видимо неадекватен.“

Мъжът е с 21 предишни нарушения на Закона за движение по пътищата, а книжката му е отнемана четири пъти. Заради катастрофата ще бъде глобен със 100 евро, ще загуби 13 контролни точки, а тъй като е напуснал местопроизшествието, ще остане и без книжка за 3 месеца.

Даниел Тонев – началник на група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ при РУ – Дупница: „Относно нарушенията за употреба на алкохол и наркотични вещества съдът ще прецени каква да бъде санкцията. За всяко едно нарушение санкцията е лишаване от свобода от 1 до 3 години, както и глоба от 1000 до 5000 лева и лишаване от СУМПС по преценка на съда.“

Мъжът е задържан за 72 часа.