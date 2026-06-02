БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

8 години затвор получи шофьорът, помел баща на три деца в София

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
години затвор получи шофьора помел баща три деца софия
Снимка: БНТ
Слушай новината

8 години лишаване от свобода получи 19-годишният Валентин Асенов, който помете и уби човек с АТВ в София.

Съдът го призна за виновен за това, че на 14 юли 2025 г. е нарушил правилата за движение и е блъснал АТВ-то, на което се е возил убития баща на три деца Асен Димитров и рани шофьора Марио.

Съдът реши, че извършеното деяние е по непредпазливост и отхвърли обвиненията за включен умисъл.

Наказан е и с 10 години лишаване от управление на МПС, както и глоба от близо 5000 евро плюс обезщетения на близките на загиналия по 1500 евро и за четиримата частни обвинители.

Защитата на Валентин ще обжалва и ще настоява за по-лека присъда. Адвокатите на семейството на загиналия пък ще настояват за по-строго наказание.

От прокуратурата казаха за БНТ, че също обмислят да протестират присъдата.

#8 години #Асен Димитров #АТВ #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
3
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
4
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
5
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол...
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол
6
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
4
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
6
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...

Още от: Сигурност и правосъдие

"Не съм доволен от присъдата, той уби цялото ни семейство!": 8 години затвор за шофьора, помел баща на три деца
"Не съм доволен от присъдата, той уби цялото ни семейство!": 8 години затвор за шофьора, помел баща на три деца
Инцидентът с тротинетка в Русе: Откриха двете момчета, блъснали 2-годишно дете Инцидентът с тротинетка в Русе: Откриха двете момчета, блъснали 2-годишно дете
Чете се за: 02:12 мин.
Правосъдният министър: Изборът за ВСС трябва да се проведе без натиск и с гарантирана свобода на вота Правосъдният министър: Изборът за ВСС трябва да се проведе без натиск и с гарантирана свобода на вота
Чете се за: 03:20 мин.
Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ
Чете се за: 05:07 мин.
Асоциацията на прокурорите настоява за пълна прозрачност и независимост при избора на членове на ВСС Асоциацията на прокурорите настоява за пълна прозрачност и независимост при избора на членове на ВСС
Чете се за: 03:55 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм оказвал неправомерен натиск върху никого Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм оказвал неправомерен натиск върху никого
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

8 месеца след потопа в „Елените“ курортът отново посреща туристи
8 месеца след потопа в „Елените“ курортът отново...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Вицепремиерът Пеканов: За майчинството няма да има съкращаване на срока Вицепремиерът Пеканов: За майчинството няма да има съкращаване на срока
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Украинският външен министър: Москва губи на бойното поле, Путин има само една карта - терора Украинският външен министър: Москва губи на бойното поле, Путин има само една карта - терора
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
От "Прогресивна България" оттеглиха предложението си за...
Чете се за: 04:20 мин.
Финанси
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Уникална находка: Показаха ценна колекция от бутилки вино, скрити в...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ