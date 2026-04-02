Полицията ще даде подробности около задържания шофьор с близо 6 промила алкохол на АМ "Струма"

Очаква се днес от полицията в Дупница да изнесат повече информация по случая със задържания шофьор с рекордните близо 6 промила алкохол.

39-годишният мъж беше арестуван вчера, като направеният му тест за наркотици е отчел наличие на кокаин. Преди задържането му той е предизвикал лека катастрофа на автомагистрала „Струма“, в района на Дупница, след което избягал.

Проверка на полицията показва, че до момента мъжът има 21 пътни нарушения, като четири пъти му е отнемана шофьорската книжка за различни периоди от време.