БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тръмп: Иран е унищожен, ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
15969
Чете се за: 02:17 мин.
Запази

Скок на цената на петрола до 105 долара за парел след речта на Тръмп

Тръмп: Иран е унищожен, ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Доналд Тръмп се обърна към американския народ в първата си реч, посветена на войната в Иран. В 19-минутното си изказване президентът на САЩ посочи, че основните цели са почти изпълнени и призова съюзниците на Вашингтон "да съберат смелост" за осигуряването на корабоплаването през Ормузкия проток. След речта на Тръмп световните цени на петрола се повишиха до 105 долара за барел.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Вече 32 дни провеждаме тази толкова мощна, толкова брилянтна военна операция срещу една от най-могъщите държави. Страната е разорена и вече не е заплаха. Иран е унищожен. Трудната част е свършена. Би трябвало да е лесно. И във всеки случай, когато този конфликт приключи, протокът ще бъде отворен по естествен начин. Те ще искат да продават петрол, защото това е всичко, с което разполагат, за да се опитат да се възстановят. Корабоплаването ще се възстанови и цените на газа бързо ще паднат. Благодарение на постигнатия от нас напредък, мога да кажа, че сме на път да изпълним всички военни цели на Америка много скоро. Ще ги ударим много силно през следващите две до три седмици. Ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото. Междувременно разговорите продължават. Смяната на режима не беше нашата цел, но тя се случи след смъртта на всичките им лидери. Ако няма сделка, ще ударим мощно всичките им електроцентрали."

Същевременно в отворено писмо, адресирано до американския народ, иранският президент Масуд Пезешкиан заяви снощи, че Иран не изпитва враждебност към обикновените американци и нарече абсурдна операцията на САЩ. Великобритания днес е домакин на видеоконферентна среща, на която ще бъдат обсъдени мерки за отварянето на Ормузкия проток.

#каменна ера #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #САЩ #Иран

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ