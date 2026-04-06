Тръмп: Иран е унищожен, ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото

Доналд Тръмп се обърна към американския народ в първата си реч, посветена на войната в Иран. В 19-минутното си изказване президентът на САЩ посочи, че основните цели са почти изпълнени и призова съюзниците на Вашингтон "да съберат смелост" за осигуряването на корабоплаването през Ормузкия проток. След речта на Тръмп световните цени на петрола се повишиха до 105 долара за барел.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Вече 32 дни провеждаме тази толкова мощна, толкова брилянтна военна операция срещу една от най-могъщите държави. Страната е разорена и вече не е заплаха. Иран е унищожен. Трудната част е свършена. Би трябвало да е лесно. И във всеки случай, когато този конфликт приключи, протокът ще бъде отворен по естествен начин. Те ще искат да продават петрол, защото това е всичко, с което разполагат, за да се опитат да се възстановят. Корабоплаването ще се възстанови и цените на газа бързо ще паднат. Благодарение на постигнатия от нас напредък, мога да кажа, че сме на път да изпълним всички военни цели на Америка много скоро. Ще ги ударим много силно през следващите две до три седмици. Ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото. Междувременно разговорите продължават. Смяната на режима не беше нашата цел, но тя се случи след смъртта на всичките им лидери. Ако няма сделка, ще ударим мощно всичките им електроцентрали."

Същевременно в отворено писмо, адресирано до американския народ, иранският президент Масуд Пезешкиан заяви снощи, че Иран не изпитва враждебност към обикновените американци и нарече абсурдна операцията на САЩ. Великобритания днес е домакин на видеоконферентна среща, на която ще бъдат обсъдени мерки за отварянето на Ормузкия проток.