Иран отрича да иска примирие

Иран не таи враждебност към обикновените американци. Това се казва в писмо на иранския президента Масуд Пазешкиан до американския народ, разпространено тази вечер от иранска телевизия. Представянето на Иран като заплаха не съответства на историческата реалност, се казва още в писмото. Пезешкиян нарича "военно престъпление" американските атаки срещу иранска инфраструктура.

По-рано Техеран отрече твърдението на американския президент Тръмп , че е поискал примирие.

Американският президент Доналд Тръмп смята, че войната може да приключи до две-три седмици. Той твърди, че Иран е поискал примирие.

Доналд Тръмп – президент на САЩ: „Ръководителят на новия режим на Иран, много по-малко радикализиран и много по-интелигентен от своите предшественици, току-що поиска от Съединените американски щати прекратяване на огъня! Ще обмислим това, когато Ормузкият проток е отворен, свободен и безопасен. Дотогава продължаваме да удряме Иран до забрава или, както се казва, да го връщаме обратно в каменната ера!“

Техеран отрече твърдението на Тръмп. Говорител на външното министерство обяви, че изявленията на Тръмп относно искането на Иран за прекратяване на огъня са „неверни и безпочвени“.

Иран отрече още и че се водят преговори с Вашингтон.

Абас Арагчи – външен министър на Иран: „Има обмен на съобщения чрез посредници. Господин Уиткоф, както и преди – когато ми изпращаше определени съобщения – все още изпраща някои съобщения директно. Това по никакъв начин не представлява преговори; по-скоро това е обмен на съобщения, който може да се случи както във военно, така и в мирно време.“

Според източници на сайта Axios, САЩ и Иран обсъждат прекратяване на огъня след отварянето на Ормузкия проток. Според портала обаче перспективите за сделка остават неясни.

Засега няма затишие във военните операции на нито една от воюващите страни. Иранската държавна телевизия разпространи кадри, според медията, на дронове , изстреляни към самолети за зареждане с гориво и американски бази в Близкия изток.

В същото време опечалени иранци се събраха на площад в Техеран за погребението на командира на военноморските сили на Иранската революционна гвардия Алиреза Тангсири, който според Техеран е бил убит при израелски въздушни удари.

Иран извърши най-мащабната си ракетна атака срещу Израел от началото на конфликта в Близкия изток, съобщи израелската преса. Атаката е била извършена малко преди началото на еврейския празник Пасха, който започна тази вечер.