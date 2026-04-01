Доналд Тръмп твърди, че Иран е поискал прекратяване на огъня

В социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп обяви, че Иран е поискал прекратяване на огъня. По-рано той заяви, че страната му ще приключи военната операция в Иран до две-три седмици.

Тръмп отново предупреди, че "сериозно обмисля Съединените щати да напуснат НАТО", заради отказа на Алианса да се включи във войната.

Великобритания няма да бъде въвлечана в конфликта, заяви премиерът Киър Стармър. Тази седмица той ще бъде домакин на среща, която ще търси варианти за отваряне на Ормузкия проток.

Иранският президент заяви, че страната му има желание "да сложи край" на войната, но иска гаранции, че военните действия няма да се повторят.

Скоро войната срещу Иран може да свърши, или поне може да приключи американската военна операция.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Според мен до две- три седмици ще си тръгнем."

Досега това е най-категоричното изказване на американския президент за край на американската мисия. По думите му - сключването на сделка с Техеран вече не е цел на Белия дом. Тръмп посочи ново условие за слагане на край на войната.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Когато усетим, че за дълъг период от време те са върнати в каменната ера и не могат да създадат ядрено оръжие, тогава ще си тръгнем."

Не такова бъдеще за Иран, обаче, виждат поддръжниците на режима на аятоласите.

"Ако войната приключи утре, ние ще приветстваме това, но трябва да си платят. Като старец със 75 шрапнела в тялото си, виждам деня, в който нашият риал ще поскъпне, те ще ни молят да купуват риали, за да могат да преминат през Ормузкия проток."

Засега, обаче, няма затишие във военните операции на нито една от воюващите страни. Правозащитни организации предупреждават, че Иран вече използва във войната и деца.

Жители на Техеран ги описват като 12-13-годишни, въоръжени и патрулиращи на пропускателни пунктове в иранската столица. Human Rights Watch съобщи, че още на 26 март членове на Революционната гвардия са обявили кампания за набиране на доброволци като минималната възраст е 12 години.

Записването става в бази на Басидж - доброволческата милиция, която е под контрола на Гвардията. Тя е създадена след Ислямската революция, за да защитава режима на аятоласите. Предполага се, че наброява около 150 хиляди души, но винаги могат да бъдат мобилизирани още хиляди. Към милицията обикновено се присъединяват младежи от бедни семейства срещу обещанието, че ще получат добро образование, а след това и добра работа.

На 17 март при израело-американските удари беше убит командирът на Басидж - Голамреза Сюлеймани.

Заради информационното затъмнение, в което е Иран от началото на войната, новината за вербуването на деца едва ли щеше да излезе извън границите на страната, ако не беше смъртта на 11-годишно момче в Техеран. То е загинало, докато било заедно с баща си на пропускателен пункт в иранската столица.

Кампанията за набиране на деца-доброволци се нарича "Бойци защитници на родината". Според Human Rights Watch, освен като патрули, тийнеджърите са използвани като разузнавачи, куриери, готвачи, някои се грижат за ранени, а други помагат при ремонти на разрушени сгради. По данни на правозащитната организация, това не е прецедент за Гвардията. По време на войната между Иран и Ирак също са били вербувани деца.

Във войната срещу Съединените щати и Израел Иран разчита и на армията си от хакери. Атаките на иранските кибер войници остават извън военните хроники, но те нанасят мощни поражения.

Най-разрушителният им удар е срещу американска компания за медицински технологии, което доведе до прекъснати доставки на критично оборудване и забави операции.