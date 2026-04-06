Тръмп: САЩ може да се изтеглят до две-три седмици от Иран

Американският президент заяви, че Съединените щати може да приключат военната си операция срещу Иран до две-три седмици, независимо дали ще има сделка. Това е най-ясното изявление на Доналд Тръмп досега относно намеренията му кога смята да сложи край на войната в Близкия изток, която навлезе във втория си месец. Иранският външен министър Абас Арагчи отново отрече Иран да води преговори. Израел обяви нова масирана атака срещу цели в Техеран. Ирански дронове подпалиха резервоари за гориво на международното летище в Кувейт, а крилата ракета удари петролен танкер близо до Катар. Междувременно, държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет засилиха още натиска върху НАТО, като поставиха под въпрос колективната отбрана и отношенията на Вашингтон с Алианса.

Кадри на Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати показват нови удари на Вашингтон по цели в Иран. Според американския президент, те целят да "върнат Иран в каменната ера" и да му отнемат възможността да се сдобие с ядрено оръжие. След това операция "Епична ярост" ще приключи, независимо дали има сделка с Техеран.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Имах една цел – да нямат ядрено оръжие, и тази цел беше постигната. Те няма да имат ядрени оръжия. Но ние си довършваме работата. Може би до две седмици или с няколко дни повече, ще си свършим работата. Искаме да унищожим всичко, което имат."

Новината доведе до покачване на индексите на азиатските пазари. Но иранският министър на външните работи Абас Арагчи отново отрече Иран да води преговори. Иран не е отговорил и на предложението на САЩ от 15 точки. За преговори е нужно доверие, а то сега е нулево, каза Арагчи, докато размяната на удари продължава, а Съединените щати изпращат трети самолетоносач към района на Близкия изток. Според проучване на Ройтерс и Ипсос, две-трети от американците искат Вашингтон да сложи край на операцията в Иран дори и да не постигне целите си.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Получихме съобщения от Съединените щати. Някои от тях директно, други чрез нашите регионални партньори. Когато е необходимо, отговаряме на тези съобщения. Въпреки това не са провеждани никакви преговори и изказванията по този въпрос не отговарят на истината."

Междувременно, НАТО си навлече нови критики от най-висшите ешелони на американското правителство, особено след отказите на Испания и Италия да дадат достъп на САЩ до базите си за операции срещу Иран.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "За съжаление, ще трябва да преразгледаме това дали този съюз, който дълго време служи добре на страната ни, все още изпълнява тази цел, или вече се е превърнал в еднопосочна улица и Америка просто е в положението да защитава Европа? Но когато се нуждаем от помощта на нашите съюзници, те ще ни отказват правото да ползваме военните им бази и ще ни отнемат правото на прелитане."

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Що се отнася до НАТО, това е решение, което ще бъде оставено на президента. Ще кажа само, че много неща излязоха наяве и станаха достояние на света относно това, което нашите съюзници биха били готови да направят за Съединените щати, когато предприемаме усилие от такъв мащаб в името на свободния свят."

Хегсет също отказа да потвърди ангажимента на Вашингтон към колективната отбрана на НАТО.

