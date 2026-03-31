Вашингтон за войната в Близкия изток: Следващите дни са решаващи

Пълното прекратяване на агресията срещу Иран е единственото решение за нормализиране на ситуацията. Това е заявил иранският президент Масуд Пезешкиан в телефонен разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. От Белия дом съобщиха, че преговорите продължават. Следващите дни от войната с Иран ще бъдат решаващи, предупреди американският министър на отбраната Пийт Хегсет.

Няма да отхвърлим нито една опция, заяви военният министър на Съединените щати.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: „Не можеш да водиш война и да я спечелиш, ако кажеш на противника си какво си готов да направиш или какво не си готов да направиш, включително и с бойни действия на място. Нашият противник в момента смята, че има 15 различни начина, по които можем да се справим с тях. И познайте какво? Има такива. Така че, ако се наложи, бихме могли да изпълним тези опции от името на президента на Съединените щати.“

Хегсет цитира разузнавателна информация, според която ударите са понижили бойния дух на иранските въоръжени сили. По думите му това е довело до масово дезертьорство, кадрови недостиг на ключови позиции и недоволство сред висшето командване.

От Белия дом съобщиха, че преговорите с Техеран продължават, но и че спазват зададения график на бойните действия.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: „По отношение на графика президентът - главнокомандващ, Пентагонът винаги са заявявали прогнозен график от четири до шест седмици за операция „Епична ярост“. Днес сме 30-ият ден. Вие си направете сметка колко още се нуждаем, за да постигнем напълно целите на операцията.“

Според Ал Джазира, иранският външен министър Абаса Арагчи е получил послания от Вашингтон, но това според него не означава преговори.

В същото време Корпусът на гвардейците на ислямската революция заплаши да удари американски ИТ компании в региона, включително Microsoft, ако агресията срещу Иран продължи.

Израелският премиер заяви, че Израел създава нови съюзи със страните в региона срещу „иранската заплаха".

Бенямин Нетаняху,премиер на Израел: „Ще продължим да смазваме терористичния режим, да укрепваме поясите за сигурност около нас и да постигаме целите си.“

Канадският премиер Марк Карни осъди военната операция на Израел в Ливан, като нарече подобни военни действия незаконно нашествие. Израел ще установи буферна зона в южен Ливан до река Литани, обяви Тел Авив.