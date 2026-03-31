Унгарският министър Сиярто: Подслушването на разговорите ми е „огромен скандал“

Унгарският външен министър Петер Сиярто и руският му колега Сергей Лавров са обсъждали санкциите на ЕС. Това става ясно от изтекъл аудиозапис, публикуван от разследваща медия във Варшава.
Разговорът между двамата дипломати е от август 2024 година. Сиярто коментира, че подслушването на телефонните му разговори е „ огромен скандал“.
Петер Сиярто, външен министър на Унгария: „Ако някой все още е имал съмнения относно намесата на чуждестранни тайни служби в процеса на парламентарните избори в Унгария, може би е получил доказателствата тази сутрин. Според мен е огромен скандал, много сериозен, огромен скандал, че чуждестранни тайни служби непрекъснато подслушваха телефонните ми разговори и че тези чуждестранни тайни служби сега направиха тези телефонни разговори публично достояние, седмица и половина преди унгарските парламентарни избори.“