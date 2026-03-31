Унгарският министър Сиярто: Подслушването на разговорите ми е „огромен скандал“

Унгарският външен министър Петер Сиярто и руският му колега Сергей Лавров са обсъждали санкциите на ЕС. Това става ясно от изтекъл аудиозапис, публикуван от разследваща медия във Варшава.

Разговорът между двамата дипломати е от август 2024 година. Сиярто коментира, че подслушването на телефонните му разговори е „ огромен скандал“.