Александър Димитров: Дано кончината на Борислав Михайлов ни направи по-добри хора

Селекционерът на националния отбор на България Александър Димитров изрази съболезнования за кончината на легендата на българския футбол Борислав Михайлов и коментира представянето на „лъвовете“ в турнира "FIFA Series 2026“.

"Съболезнования на семейството на Борислав Михайлов. Той беше обединител и смятам, че със своята кончина иска да ни покаже, че трябва да се смирим и да станем по-добри хора. Да спрем да се атакуваме, защото ние се самоунищожаваме, когато го правим“, заяви Димитров.

Той подчерта и личната си връзка с бившия капитан на националния отбор.

"Познавам го от много години, бил ми е ръководител. Винаги съм усещал подкрепата му. За мен това е загуба на човек, с когото сме работили отлично“, допълни наставникът.

Димитров коментира и представянето на България в турнира в Индонезия, където тимът записа убедителни победи - 10:2 срещу Соломоновите острови и 1:0 срещу домакините във финала.

"Видях, че България отдавна не е печелила трофей. За нас това е важно, защото дадохме шанс на много млади футболисти. Премерихме сили с отбори от други континенти и се прибираме като победители. Това е добра основа, за да видим кои играчи могат да бъдат част от състава за Лигата на нациите“, обясни той.

Селекционерът изрази задоволство от представянето на всички състезатели и подчерта, че отборът прави стъпки в правилната посока преди следващите официални ангажименти.