БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Александър Димитров: Дано кончината на Борислав Михайлов ни направи по-добри хора

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът отчете успеха на националите и поставената основа за Лигата на нациите

Александър Димитров: Дано кончината на Борислав Михайлов ни направи по-добри хора
Слушай новината

Селекционерът на националния отбор на България Александър Димитров изрази съболезнования за кончината на легендата на българския футбол Борислав Михайлов и коментира представянето на „лъвовете“ в турнира "FIFA Series 2026“.

"Съболезнования на семейството на Борислав Михайлов. Той беше обединител и смятам, че със своята кончина иска да ни покаже, че трябва да се смирим и да станем по-добри хора. Да спрем да се атакуваме, защото ние се самоунищожаваме, когато го правим“, заяви Димитров.

Той подчерта и личната си връзка с бившия капитан на националния отбор.

"Познавам го от много години, бил ми е ръководител. Винаги съм усещал подкрепата му. За мен това е загуба на човек, с когото сме работили отлично“, допълни наставникът.

Димитров коментира и представянето на България в турнира в Индонезия, където тимът записа убедителни победи - 10:2 срещу Соломоновите острови и 1:0 срещу домакините във финала.

"Видях, че България отдавна не е печелила трофей. За нас това е важно, защото дадохме шанс на много млади футболисти. Премерихме сили с отбори от други континенти и се прибираме като победители. Това е добра основа, за да видим кои играчи могат да бъдат част от състава за Лигата на нациите“, обясни той.

Селекционерът изрази задоволство от представянето на всички състезатели и подчерта, че отборът прави стъпки в правилната посока преди следващите официални ангажименти.

# Александър Димитров #Български национален отбор по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Национални отбори

Водещи новини

Български футбол
У нас
По света
У нас
У нас
У нас
У нас
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ