Президентът Йотова: Подписването на споразумението в Киев е неадекватно

Президентът на България Илияна Йотова не е била информирана за визитата на служебния премиер Андрей Гюров в Киев и за подписването на 10-годишното споразумение, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор между двете държави. Йотова определи действията на кабинета като недопустимо нарушение на диалога между институциите и липса на институционално възпитание. Текстът на споразумението е получен едва днес на "Дондуков" 2.

Илияна Йотова - президент на Република България: "Подписването на това споразумение е неадекватно. Един служебен кабинет е с много малък хоризонт. Не може да го изпълни със съдържание или да направи каквото и да било.Аз се учудвам как много бързо и лесно се подписват международни споразумения , при това за доста дълъг срок от време, това е обратно пропорционално на бързината, с коята се взимат необходимите мерки в страната. До този момент ако се изключи тази малка първа стъпка за директните помощи останалото е само обещания и не бих казала, че са твърде адекватни мерките, които се предлагат, ако въобще те някога проработят."