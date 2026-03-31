На 63 години почина футболната легенда Борислав Михайлов

На 63-годишна възраст почина бившият капитан на националния отбор по футбол Борислав Михайлов. Легендарният вратар, част от златното поколение на България, си отиде след дълго боледуване.

Борислав Михайлов е един от най-успешните футболисти на България, който има ключова роля за най-доброто постижение на страната ни на футболен форум. В паметта на футболните фенове завинаги ще останат неговите феноменални спасявания на Мондиала в САЩ през 1994 г., когато отборът ни се окичва с бронзови отличия.

Боби е рекордьор по брой мачове в националния отбор като капитан – 60. Той започва състезателната си кариера в Левски. През 1981 г. вече играе в мъжкия тим и бързо се превръща във водеща фигура в отбора си. Две години по-късно става част от националния тим на страната.

Борислав Михайлов е трикратен шампион с Левски и трикратен носител на купата на България. Футболист номер 1 за 1986 г.

Борислав Михайлов е син на друг легендарен вратар – Бисер Михайлов, както и баща на друг наш национален страж – Николай Михайлов.

