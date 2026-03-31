Проведе се регионалният кръг на състезанието по правопис на английски Spelling Bee

Осем града, сред които и Благоевград, бяха домакини на регионалния кръг на националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee.

Spelling Bee е състезание с елиминиране на английски език, в което състезателите „спелуват“, т.е. произнасят различни думи буква по буква. Ако състезателят спелува думата правилно, той преминава на следващия кръг. Последният останал състезател се обявява за победител.

В надпреварата тази година се включиха 3600 ученици от първи до седми клас от 250 училища. Класиралите се на първо и второ място ще участват в националния финал в София през април.