Водолази почистват морското дъно край остров Света Анастасия

Десетки водолази от различни градове в България се включиха в традиционното почистване на морското дъно край остров Света Анастасия.

Инициативата се провежда за девета поредна година малко преди началото на летния туристически сезон. Целта е морето около острова да бъде по-чисто както за морските обитатели, така и за хората, които обичат да се гмуркат.

Доброволци от Варна, Шумен, Велико Търново и други градове се събраха за екоакцията. Те отплаваха с кораб към острова, където започна почистването на морското дъно.