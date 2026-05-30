Деца от цяла България рецитираха „Хаджи Димитър“ във Враца

Малки и големи участници от различни градове в страната се събраха във Враца, за да отбележат 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета.

Близо 150 деца и младежи рецитираха откъс от поемата „Хаджи Димитър“ пред паметника на великия поет и революционер. С това беше дадено началото на 64-тото издание на Националния конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза.

В конкурса участваха около 40 изпълнители от различни населени места в България. Те представиха произведения от творчеството на Христо Ботев и други автори от Възраждането.

Събитието е част от програмата на Ботевите дни и има за цел да пази жив спомена за един от най-обичаните герои в българската история.