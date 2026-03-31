Въвежда се регистрация на туристически имоти, отдавани под наем чрез платформи

От 20 май влиза в пълна сила нов европейски регламент за краткосрочните наеми. Всички имоти ще трябва да имат регистрация и уникален номер, без който обявите в платформи като Airbnb и Booking ще се свалят автоматично.

Платформите ще проверяват данните и ще подават информация към държавата. В България около половината имоти са в „сивия сектор“ и може да отпаднат.

Ограничения има в редица европейски градове. В Париж наемите са ограничени до 120 дни годишно, а в Амстердам – до 30 дни.

Барселона спря новите лицензии и планира пълна забрана на туристическите апартаменти до 2028 година. В Атина има райони, в които изобщо не се издават нови регистрации.