Ново признание за Георги Господинов: "В центъра на голямата литература стои човекът"

Цанка Николова от Цанка Николова
У нас
ново признание георги господинов центъра голямата литература стои човекът
Снимка: Михаил Иванов, БНТ
Поредно признание за българския носител на "Букър". Писателят Георги Господинов беше удостоен с почетната титла Доктор хонорис кауза на Националния институт за източни езици и цивилизации в Париж.

Авторът на "Времеубежище" е отличен за приноса му към европейската и световната литература. Господинов е и Кавалер на ордена за литература и изкуство на Франция.

Едно признание за цялостен принос. И един писател, който с таланта си докосва душата на читателя, и който за пореден път ни вдъхновява.

Георги Господинов, писател: "Самият институт, който връчва наградата със своите 105 езика от цял свят, е наистина... аз го казах в словото си - невероятен кошер с жужащи езици и култури по света и признанието за един български писател е част от признанието за приноса на тази литература към този жужащ кошер от култури."

Отличието е ценно не само за носителя на "Букър". То е признание и за българската литература.

Георги Господинов, писател: "Това един дълъг път, който тръгна преди много години, благодарение на преводите на Мари-Врина Николов - на "Естествен роман", на "Физика на тъгата", на "Времеубежище". Нелесен път, започнал преди 20-ина години във Франция."

В тревожните времена, в които живеем, вярва Господинов, литературата идва да ни покаже, че основната битка, която трябва да водим, е за човека и за човешкото.

Георги Господинов, писател: "В крайна сметка всичко опира до това и литературата е от най-важните сили, които ни дават идея за тази битка, защото в центъра на голямата литература стои човекът, а спасявайки човешкото, спасяваме и живота."

#ново признание #Букър #"Доктор хонорис кауза" #георги господинов #Париж

