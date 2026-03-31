Романът "Остайница" влезе в краткия списък на "Международен Букър"

Романът "Остайница" от Рене Карабаш, преведен на английски от Изидора Анжел, е вече в краткия списък на престижната награда "Международен Букър".

"Поздравления за Рене и Изидора, за Peirene Press и Sandorf Passage – издателите на романа във Великобритания и САЩ, за Гергана Панчева, управител Литературна агенция "София"! Като откриватели на литературния талант на Рене Карабаш и нейни издатели в България ние няма как да не сме горди и максимално удовлетворени от този огромен успех", посочват от издателството на авторката.

Романът е едно от 6-те заглавия, от които ще бъде избран победителят тази година. През 2023 г. Георги Господинов и Анджела Родел спечелиха престижното отличие.

Книгата вече е издадена на дванайсет езика и се работи по преводите на още осем. Романът наскоро се появи и на сръбски (Heliks, превод Ясмина Йованович), предстои да излезе на бразилски португалски (Editora Ercolano, превод Рада Ганкова) и турски (İthaki Yayınları, превод Севджан Кендже). Литературна агенция "София" наскоро продаде правата за издаването му и в Нидерландия (Koppernik), Република Корея (Marco Polo Books) и Украйна (The Black Sheep).