БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Романът "Остайница" влезе в краткия списък на "Международен Букър"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Романът "Остайница" от Рене Карабаш, преведен на английски от Изидора Анжел, е вече в краткия списък на престижната награда "Международен Букър".

"Поздравления за Рене и Изидора, за Peirene Press и Sandorf Passage – издателите на романа във Великобритания и САЩ, за Гергана Панчева, управител Литературна агенция "София"!

Като откриватели на литературния талант на Рене Карабаш и нейни издатели в България ние няма как да не сме горди и максимално удовлетворени от този огромен успех", посочват от издателството на авторката.

Романът е едно от 6-те заглавия, от които ще бъде избран победителят тази година. През 2023 г. Георги Господинов и Анджела Родел спечелиха престижното отличие.

Книгата вече е издадена на дванайсет езика и се работи по преводите на още осем. Романът наскоро се появи и на сръбски (Heliks, превод Ясмина Йованович), предстои да излезе на бразилски португалски (Editora Ercolano, превод Рада Ганкова) и турски (İthaki Yayınları, превод Севджан Кендже). Литературна агенция "София" наскоро продаде правата за издаването му и в Нидерландия (Koppernik), Република Корея (Marco Polo Books) и Украйна (The Black Sheep).

#„Остайница“

Последвайте ни

ТОП 24

Най-четени

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ