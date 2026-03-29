Краткият списък на Международната награда „Букър“ ще бъде обявен на 31 март

В дългия списък от 13 книги влиза и романът „Остайница“ на българската писателка Рене Карабаш

Краткият списък от шест книги за тазгодишното издание на Международната награда „Букър“ ще бъде обявен на 31 март 2026 г, съобщиха организаторите. Всяко от заглавията, попаднало в него, ще получи премия от 5000 британски лири, поделени между автора и преводача.

В дългия списък, обявен на 24 февруари тази година, влиза и романът „Остайница“ на българската писателка Рене Карабаш. Дългият списък включва 13 книги, преведени от 11 езика от автори и преводачи, които са от 14 националности. В него има и три дебюта, заедно с 13 номинирани и преди творби, две книги, публикувани на оригиналните си езици преди 30 години, като едната е забранена в Иран и е написана от писателка, която преди време е била в затвора заради творбите си. Сред авторите са награждаван актьор, историк, изучаващ планините и горите, активист за околната среда и феминистка, писатели на манга, сценарии и поезия.

Наградите са подкрепени от благотворителната организация Bukhman Philanthropies. Лауреатът ще бъде обявен на 19 май 2026 г. на церемония в „Тейт модърн“ в Лондон.

Подборът за дългия списък, осъществен измежду 128 книги, подадени от издатели, е за най-добро произведение в дълга художествена форма или колекция от разкази, преведени на английски и публикувани във Великобритания и/или Ирландия между 1 май 2025 г. и 30 април 2026 г.

Международната награда „Букър“ признава значимостта на превода, така че разделя голямата награда от 50 000 британски лири по равно между писателя и преводача.

Романът на Рене Карабаш „Остайница“ е вторият български роман, попаднал в списъка с номинираните, след „Времеубежище“ на Георги Господинов в превод на Анджела Родел, който спечели наградата през 2023 година. „Остайница“ (She Who Remains) е преведен на английски език от Изидора Анжел.

Рене Карабаш, чието истинско име е Ирена Иванова, е родена през 1989 г. Тя е поет, писател, сценарист и драматург. Основател и организатор е на академията за писатели „Заешка дупка“. За романа си „Остайница“ получава националната литературна награда „Елиас Канети“, номинация за Роман на годината от Националния дарителски фонд „13 века България“ и литературна награда „Перото“. Романът е преведен на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна.

В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с превода си на „Остайница” на френски език Наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел е отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. – с престижната награда HEIM на американския PEN клуб. Романът е номиниран и за шведската литературна награда Prisma. „Остайница“ е включен в класацията „21 най-добри предстоящи книги на 2026“ на Service 95, литературния книжен клуб на изпълнителката Дуа Липа.

Романът „Времеубежище“ на Георги Господинов в превод на Анжела Родел, бе първата номинирана българска книга за престижната награда и първата, спечелила приза през 2023 г.

Международната награда „Букър“ за 2024 г. получи Джени Ерпенбек – първата германска писателка, спечелила отличието. Ерпенбек, която започва работа като оперен режисьор през 90-те години на миналия век, получава наградата за романа си „Кайрос“ за края на Студената война в Германия. Преводач е Михаел Хофман.

През 2025 г. Международна награда „Букър” печели индийската писателка Бану Муштак за книгата „Сърце лампа" (Heart Lamp). Преводач на творбата на английски език е Дийпра Бхасти. В оригинал „Сърце лампа“ е на каннада – майчиният език на над 40 милиона души в Югозападна Индия.

Отличието „Букър" се връчва от 1969 г., за да насърчи четенето и обсъждането на съвременната художествена литература в Обединеното кралство. Сред носителите на приза са Салман Рушди, Маргарет Атууд, Казуо Ишигуро, Джулиан Барнс и др. През 2005 г. започва да се присъжда и международният „Букър“, който е за книги в превод. Първият му лауреат е албанският писател Исмаил Кадаре.

