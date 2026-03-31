Валежи от дъжд и днес, и утре

След временно спиране на валежите, в следобедните часове отново ще завали дъжд, първо в южните части от страната. В Северна България ще преобладава слънчево време, но ще бъде ветровито, с умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са - между 10° и 15°, София – около 11°, по Черноморието от 10° до 13°.

През следващото денонощие ще бъде облачно. През нощта и утре преди обяд на места, главно в Южна България и планинските райони - с прекъсване ще вали дъжд, по високите части на планините – сняг. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 4°.

В следобедните часове, под влияние на средиземноморски циклон, от югозапад ще започнат продължителни валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 10°, по Черноморието 11°. Вятърът ще бъде умерен, от изток-североизток.

И в планините, на много места ще вали, по-продължително през втората половина на деня. Ще духа силен вятър от изток-югоизток.

През нощта срещу четвъртък, валежите ще обхванат почти цялата страна, като в Южна България и планинските райони ще са значителни по количество. В петък и събота облачността ще се задържи значителна и с прекъсвания, ще продължи да превалява дъжд, но вече по-слаб.

През следващите дни вероятността за валежи намалява. Ще духа слаб северозападен, вятър, ще се затопли и в понеделник максималните температури ще бъдат между 15° и 20°.