"Евровизия" отива в... Азия

Европейският съюз за радио телевизия (EBU) с вълнуващи новини около "Евровизия".

Най-популярният песенен конкурс в Европа вече ще има издание и в Азия. EBU ще си сътрудничи с обществените телевизии в 10 азиатски държави – сред тях Южна Корея, Тайланд, Филипините и Малайзия.

Участниците в азиатската "Евровизия" ще бъдат избирани след национална селекция. Първият домакин на конкурса ще бъде тайландската столица Банкок, а финалът е на 14 ноември.

Колкото до оригиналната "Евровизия" – на 14 май DARA ще изпее своята песен "Bangaranga" в първия полуфинал във Виена.