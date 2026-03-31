Зеленски: Вертикалният газов коридор ще бъде готов до края на годината

България ще съдейства на Украйна с енергийно оборудване за ремонт на украински електроцентрали. Това обяви украинският енергиен министър Денис Шмигал.



Киев и София продължават работата по "Вертиклания газов коридор". Шмигал коментира, че разширяването му през българска територия ще осигури достъп за Украйна до допълнителни обеми газ от Средиземно море. Темата коментира и Володимир Зеленски след разговора му вчера със служебния премиер Андрей Гюров. Двамата подписаха и 10-годишно споразумение в сферата на сигурността.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Надяваме се, че газовият коридор ще бъде технически завършен до края на годината. Това е много важно за нас, защото ще ни служи и като алтернатива, ако има блокади от конкретни европейски държави. Знаете каква е ситуацията с газа. Украйна ще получава приблизително 10 млрд. кубика газ годишно по този коридор. А това ще бъде и гаранция за енергийната ни сигурност.“