Надежда Нейнски пред БНТ от Украйна: Тези хора не просто четат за войната, те живеят войната

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 07:37 мин.
България гледа към бъдещето на Украйна с дългосрочно сътрудничество, възстановяване и общи проекти след края на конфликта

Днес служебният външен министър Надежда Нейнски ще участва във възпоменателната церемония за събитията в Буча. След началото на войната и нахлуването на руската армия в града загинаха над 630 души. Днес министри от Европейския съюз ще проведат специално заседание, на което ще присъства и върховният представител по външна политика на Европейския съюз Кая Калас. Надежда Нейнски беше част и от българската делегация, начело със служебния премиер Андрей Гюров, който вчера пък се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата подписаха 10-годишно споразумение за сигурност.

БНТ: Как вие помните този ден толкова години по-късно? Очаквали ли сте все още това да продължава и все още там да няма мир и да няма пълно възстановяване?

Надежда Нейнски – служебен министър на външните работи: "Знаете ли, имаше един надпис във външното министерство, от където идвам, който преведено означава – да живееш войната. Може би това е най-големият символ на това, което се случва. Това, което днешния ден много хора ми казаха – животът продължава и ние се научихме да живеем във войната. И в това има много болка, много трагизъм и същевременно има много сила и стоицизъм. Това е, може би, цялото впечатление, което добих от днешния ден. Тези хора не просто четат за войната, те живеят войната. И въпреки това, са останали човечни, нормални, мислят за това какво ще бъде, когато най-после дойде мира. Аз очаквам в Буча не просто да си спомним за тези трагични дни, но да помислим за това колко е висока цената на свободата. Аз днес казах по време на разговорите с външния министър, че сякаш моето поколение четеше за войната, за героизма, за съвременния патриотизъм само в книгите. Сега виждаш какво означава да жертваш живота си за собствената си държава, защото Украйна защитава народа си, територията си, бъдещето на децата си. И според мен в Буча това ще бъде и основното послание."

БНТ: Какво ново показа българското правителство в тази политика спрямо Украйна? Разбира се, имаше и 10-годишно споразумение за сътрудничество в сферата на сигурността.

Надежда Нейнски – служебен министър на външните работи: "Това посещение е извън подкрепата за Украйна, в която Украйна не се съмнява. България подкрепи Украйна от самото начало на войната по всякакъв начин. Но новото е, че ни говорихме за бъдещето, за периода, в който ще дойде най-после мира за Украйна. И за това как може България и Украйна да си сътрудничат и по отношение на възстановяването, и по отношение на изграждането на транспортни, инфраструктурни проекти, енергийни проекти. Как може да си сътрудничим в сферата на отбранителната индустрия, в която и ние имаме много опит, но Украйна по време на тази война показа невероятна изобретателност в създаването на нови военни технологии. Във Външното министерство на Украйна ми показаха голяма част от дроновете, които са станали буквално легендарни. Един от тези дронове руснаците наричат Баба Яга. Един огромен дрон, който наистина има превратна точка във войната. Те изключително добре развиват тази индустрия и се защитават с тези дронове. Така, че това, което правихме днес е да проследим всички възможности за сътрудничество. Тук не бива да забравяме и това, което се подписва за българската гимназия, грижата за нашите сънародници, нашето малцинство от тук. И всъщност украинците, които живеят в България и хората с българско самосъзнание в Украйна създават този човешки мост на приятелство, който прави наистина отношенията между България и Украйна много трайни, много разбираеми. Аз се пошегувах по време на пресконференциите преди малко, когато давах със външния министър, че в първия момент не можах да намеря микрофоните, слушалките, за да мога да разбирам от украински, но разбрах може би едно 60-70% от това, което той каза. Така, че в тази символика има и нещо много силно и това е, че на базата на доверието и на приятелството могат да се изградят много полезни партньорства, оттук нататък и в различни сфери на икономиката, пак повтарям, на военната индустрия. Разбира се, един много важен момент, който обсъждахме е борбата с дезинформацията и хибридните атаки."

БНТ: За първи път Украйна в рамките на двустранни отношения за служебния кабинет и за първи път представители на служебен кабинет е в Украйна. Какво искаме да кажем с това посещение тук? Първо, служебен кабинет да дойде тук и второ, това е първото посещение в рамките на двустранни отношения…

Надежда Нейнски – служебен министър на външните работи: "Това, което споменаха и нашите приятели от Украйна е, че те високо ценят, включително куража ни да дойдем в днешния ден и то в такава широка делегация. Много държави, които ни подкрепят, не са склонни да пътуват толкова много километри, за да демонстрират тази подкрепа. Аз смятам, че приятелствата стават явни в трудни времена, защото когато всичко е наред, е много лесно да бъдеш приятел с някого. А истинските приятелства се познават в моменти на трудности, на големи изпитания. Украйна буквално е изправена пред големи изпитания. Ако преди имаше, познаваме Гладомора, сега говорят за Холодомор, за студа, на който бяха подложени от Руската федерация. Така, че прекъсването на електроснабдяването, целият психологически, военен и всякакъв друг тормоз върху тях е нещо, което сигурно е болезнено, но калява характер и аз в днешния ден видях хора с характер.

#министър Надежда Нейнски #интервю за БНТ #войната в Украйна #Надежда Нейнски

Надежда Нейнски пред БНТ от Украйна: Тези хора не просто четат за войната, те живеят войната
