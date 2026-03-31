Навършват се 4 години от освобождаването на Буча

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Върховният представител на Европейския Съюз за външната политика и сигурността Кая Калас пристига на посещение в Киев навръх четвъртата годишнина от освобождаването на Буча.

Заедно с нея в Украйна ще бъдат външните министри на няколко страни-членки. В Киев е и българският първи дипломат Надежда Нейнски. Вчера в украинската столица служебният премиер Андрей Гюров и Володимир Зеленски подписаха 10-годишно споразумение за сигурност, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор. Днес в Буча предстои и парламентарна Среща на върха, в която ще участват предСЕДателите на парламенти на страни от Европейския Съюз, сред които и България. Ще бъдат представени още Великобритания, Молдова, Европейския парламент и парламентарните асамблеи на НАТО и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

ТОП 24

Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор
1
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически...
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
2
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под риск от заразяване на хора с ХИВ и венерически болести
3
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под...
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива, очаква се тази нощ да прелее
4
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Четириногият спасител Гари е отличен в „Пожарникар на годината“
5
Четириногият спасител Гари е отличен в „Пожарникар на...
Задържаха шофьор с над 2,8 промила алкохол след катастрофа в Бургас
6
Задържаха шофьор с над 2,8 промила алкохол след катастрофа в Бургас

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
4
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
5
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
6
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...

Още от: Европа

Селин Дион се завръща на сцената
Селин Дион се завръща на сцената
Полша въвежда горен таван на цените на горивата Полша въвежда горен таван на цените на горивата
Чете се за: 00:55 мин.
Здравословни партита в Мадрид Здравословни партита в Мадрид
Чете се за: 00:47 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро от резерва за земеделските стопани в България ЕК отпуска 7,4 млн. евро от резерва за земеделските стопани в България
Чете се за: 02:17 мин.
Русия нареди експулсирането на британски дипломат заради обвинения в шпионаж Русия нареди експулсирането на британски дипломат заради обвинения в шпионаж
Чете се за: 01:05 мин.
Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна
Чете се за: 05:07 мин.

Водещи новини

Последен ден, в който партиите подават финансовите си отчети в Сметната палата
Последен ден, в който партиите подават финансовите си отчети в...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Белият дом: Преговорите продължават Белият дом: Преговорите продължават
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Навършват се 4 години от освобождаването на Буча Навършват се 4 години от освобождаването на Буча
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Селин Дион се завръща на сцената
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Последен ден за 5% отстъпка при подаване на данъчни декларации
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Обвиненият за катастрофата с АТВ в София застава отново пред съда
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Парламентът ще заседава извънредно на 1 април
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
