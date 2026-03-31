Навършват се 4 години от освобождаването на Буча

Върховният представител на Европейския Съюз за външната политика и сигурността Кая Калас пристига на посещение в Киев навръх четвъртата годишнина от освобождаването на Буча.



Заедно с нея в Украйна ще бъдат външните министри на няколко страни-членки. В Киев е и българският първи дипломат Надежда Нейнски. Вчера в украинската столица служебният премиер Андрей Гюров и Володимир Зеленски подписаха 10-годишно споразумение за сигурност, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор. Днес в Буча предстои и парламентарна Среща на върха, в която ще участват предСЕДателите на парламенти на страни от Европейския Съюз, сред които и България. Ще бъдат представени още Великобритания, Молдова, Европейския парламент и парламентарните асамблеи на НАТО и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.