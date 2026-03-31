Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
Белият дом: Преговорите продължават

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
По света
сащ тайно изпращат войски персийския залив
Два петролни танкера бяха ударени в Персийския залив във водите на Дубай. Единият от тях е на кувейтска компания и е бил натоварен догоре с петрол. Издадено е предупреждение за евентуален петролен разлив в региона.

Новите ирански атаки срещу цели в Залива идват на фона на подновената заплаха на Доналд Тръмп, че ако не бъде сключена сделка, ще унищожи цялата енергийна инфраструктура на Техеран. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че повече от половината цели в Иран са изпълнени, но отказа да даде времева рамка за край на войната. От Белия дом обаче съобщават, че преди това обявеният срок от шест седмици остава в сила. Говорителката на Доналд Тръмп допълни и че въпреки, че публично отричат, иранските представители продължават да водят преговори.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: „Операция "Епична ярост" продължава по план и с всеки изминал ден Съединените щати увеличават предимството си пред терористичния ирански режим. Не сме изненадани, че настоящето лидерство иска да сложи край на разрушенията и да седне на масата за преговори, докато това още е възможно. Въпреки нещата, които чувате от тях в публичното пространство, разговорите продължават и то добре. Това, което се казва на четири очи, е много по-различно от това, което казват пред вас. Режимът в Техеран има шанс да сключи сделка със Съединените щати и веднъж завинаги да се откаже от ядрените си амбиции и да спре да спонсорира тероризма.

#Персийския залив #ирански атаки #белият дом #преговори

В Израел приеха закон за повторното въвеждане на смъртно наказание за терористи
