Предстоят много валежи от дъжд, на места значителни по количество

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
С временно понижение на максималните температури и стойности, по-ниски от обичайните за това време на годината, ще посрещнем месец април. Предстоят и много валежи от дъжд, на места значителни по количество.

Тази нощ дъжд ще вали само на отделни места, главно в източната половина на страната. Минималните температури ще бъдат от около 0° в София до 7° в източните райони, а по Черноморието – малко по-високи, около 8°–9°.

Утре, след временно спиране, в следобедните часове отново ще завали дъжд, първо в южните части на страната. В Северна България ще преобладава слънчево време, но ще бъде ветровито, с умерен северозападен вятър. Максималните температури в последния ден от март ще бъдат между 10° и 15°, по Черноморието – от 10° до 13°, а в София – около 11°.

И в планините след обяд от юг ще започнат валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа умерен северозападен, а по високите части – югозападен вятър. Максималните температури в курортите ще бъдат от -1° на Алеко до около 3° в Пампорово.

Превалявания от дъжд ще има на много места в Централна и Източна Европа, в североизточните райони на Испания и на места на Британските острови. Интензивни и значителни по количество валежи, придружени от гръмотевици, се очакват в южните части на Апенините и Балканите. Причината е средиземноморски циклон, който ще определя времето и в нашата страна в близките дни.

В сряда сутринта валежите у нас временно ще спрат, но след обяд от юг отново ще завали дъжд, в планините над 1200 метра – сняг. През нощта срещу четвъртък валежите ще обхванат почти цялата страна, като в Южна България и в планинските райони те ще бъдат значителни по количество. От северозапад ще прониква по-студен въздух и в по-ниските планински части дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг.

В петък и събота облачността ще остане значителна и с прекъсвания ще продължи да превалява дъжд, но вече по-слаб.

