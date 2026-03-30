Сменят ръководството на Българския спортен тотализатор

Министерството на спорта сменя ръководството на Българския спортен тотализатор. Заради промените са блокирани изплащанията на печалби над 5000 евро, обяви на пресконференция изпълнителният директор на тотализатора Любомир Петров.

Според Петров смяната е неоправдана, тъй като тотализаторът работи ефективно с добри печалби.

„Това е пореден опит за саботаж на развитието на тотализатора. За 2025-та към края имаме към 190 милиона лева налични парични средства в банката. Другото съмнение, което имаме е, че просто тези пари искат да бъдат управлявани по някакъв друг начин. Договорите за управление и контрол се прекратяват предсрочно при следните условия: смърт и така нататък, ние не отговаряме на нито едно от тези условия“, коментира Любомир Петров.

В позиция от Спортното министерство посочват, че ръководството доброволно е подписало договори с клаузи за освобождаване, което е извършено законосъобразно. По отношение на плащанията на печалбите уточняват, че те ще бъдат подновени при вписването на новото ръководство в регистъра.



