Лора Христова в Троян: На всяко състезание усещах огромната ви подкрепа

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:47 мин.
Биатлон
Олимпийската медалистка беше посрещната като герой.

Лора Христова, посрещане
Снимка: БТА
Троян отдаде заслужено признание на своите спортни герои, като тържествено посрещна бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано/Кортина Лора Христова, младия талант на клуб „Аякс“ Райа Аджамова и състезателя по ски ориентиране Станимир Беломъжев.

Церемонията се проведе в новоизградената спортна зала в града. Десетки деца и младежи от местните клубове, заедно с представители на институции, граждани, треньори и близки на спортистите, се събраха, за да ги приветстват.

Началото бе поставено с аплодисменти за Беломъжев, Аджамова и отсъстващите национали Милена Тодорова, Владимир Илиев, Мария Здравкова и Константин Василев. С празнично посрещане, съпроводено от мажоретки и духова музика, в залата влезе и Лора Христова, която бе аплодирана на крака от публиката.

По време на събитието бяха прочетени поздравителни адреси от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев и председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Сред официалните гости беше и членът на Изпълнителното бюро на БОК Володя Златев, който също отправи поздравление.

Кулминацията настъпи с емоционалното обръщение на Лора Христова, която благодари за подкрепата и подчерта значението на спорта за изграждането на характер и дисциплина у младите хора.

„Усещах огромната ви подкрепа по време на олимпийските игри, но и много преди това – във всички състезания, както в успехите, така и в трудните моменти. Винаги съм чувствала вашата подкрепа зад гърба си. С оптимизъм и вяра се радвам, че мога да присъствам на откриването на тази спортна зала. Убедена съм, че тя ще привлече още повече млади таланти и ще помогне на подрастващите да изградят характер, който ще им бъде полезен не само в спорта, но и в живота – да се справят както с успехите, така и с трудностите, защото спортът възпитава дисциплина“, коментира Лора Христова.

„Честно казано, това посрещане просълзи очите ми повече, отколкото когато стоях на почетната стълбичка и получавах олимпийския си медал. Почувствах още по-силна гордост и огромна благодарност към всички съграждани, които ме подкрепят през всичките тези години. Наистина много се развълнувах, особено когато излязох да говоря и видях всички троянци на трибуните. Изключително съм благодарна“, каза пред журналисти Лора Христова.

Олимпийската медалистка отправи и послание към децата, които я очакваха за снимки и автографи след събитието. „Ще им кажа да преследват мечтите си, защото всеки от тях може да постигне големи успехи – дори и повече“, заяви Христова.

„Винаги ще помня, че община Троян е стояла зад гърба ни и ни е помагала да се развиваме. Дала ни е възможност да вървим напред и е подкрепяла спорта с каквото може. Това ще остане в съзнанието ми“, подчерта Христова.

На въпрос до къде стигат мечтите ѝ тя посочи – „До сребро и злато!“.

В края на церемонията Христова, Беломъжев и Аджамова получиха благодарствени грамоти от Община Троян като признание за своите успехи.

