Александра Фейгин влезе в ролята на личен треньор на малко момиче

На Световното първенство по фигурно пързаляне в Прага, Иля Малинин стана световен шампион при мъжете, а Каори Сакамото спечели златото при жените. А най-добрата ни фигуристка, Александра Фейгин, застана пред камерата на БНТ, за да окуражи едно малко момиче, чиято мечта е да бъде шампион на леда.
„Смятам, че за нашия вид спорт е много важно да не те е страх да паднеш. Тъй като когато паднеш, трябва да се изправиш и да продължиш напред. Ако почваш да се страхуваш, започваш да правиш технически грешки, които не водят до никъде. Така че най-важното е да не те е страх да паднеш“, коментира Фейгин.
Алекс съветва младите зрители:
„Няма значение дали ще е фигурно пързаляне или нещо различно, но е важно наистина да си изберете нещо, с което искате да се занимавате, защото е много важно да си поставяте цели, след които трябва да вървите. По този начин ще изградите характер и вие самите ще осъзнаете някои неща от живота, които са много важни.“