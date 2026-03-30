В Лондон създават инициатива за връщане на срещите „лице в лице“

В Лондон се връщат към истинските срещи – тези лице в лице. Оказва се, че у младите хора има умора от онлайн запознанствата и желание за истинско общуване.

Много смях, вино и истински приятелства – така изглежда първото организирано в Лондон събитие, което се казва „Излез на среща с моя приятел“.

Между 2023 и 2024 г. интересът към онлайн приложенията за срещи е намалял с 16%. Интересът към старомодните срещи лице в лице става все по-голям. Събития като това в Лондон вече се организират в САЩ и Австралия.

Амбицията на организаторите е събитието да се провежда веднъж седмично не само в Лондон, но и в цялата страна.